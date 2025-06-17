"Путін посилає сигнал про повну зневагу до США": Сибіга прокоментував російську атаку

Вночі 17 червня Росія вкотре атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Владімір Путін робить це навмисно, під час саміту "Групи семи".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Сибіги в соцмережі X.

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В МЗС висловилися про нічний обстріл

Андрій Сибіга заявив, що цієї ночі сотні російських безпілотників та ракет були спрямовані проти цивільного населення України.

Путін робить це навмисно, саме під час саміту G7. Він висловлює повну неповагу до Сполучених Штатів та інших партнерів, які закликали до припинення вбивств,

– наголосив міністр.

Глава МЗС додав, що Росія не лише відкидає пропозиції щодо припинення вогню чи зустріч лідерів для пошуку рішень та завершення війни. За його словами, країна-терористка також цинічно завдає ударів по столиці України та вдає, що шукає дипломатичні рішення.

Мета Путіна дуже проста: показати лідерів G7 слабкими. Тільки рішучі кроки та реальний тиск на Москву можуть довести його неправоту,

– підсумував Сибіга.

Нагадаємо, 15 – 17 червня у Канаді проходить саміт країн "Великої сімки". Очікувалося, що у рамках цієї події Дональд Трамп мав зустрітися із президентом Зеленським. Однак цього не сталося: президент США достроково покинув саміт через ситуацію на Близькому Сході.