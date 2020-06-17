Комбінована атака по Україні 17 червня: що відомо про руйнування в Одесі, Києві та інших містах
У ніч на 17 червня Росія вкотре цинічно здійснила комбіновану атаку по Україні. Під основним ударом ракет та "Шахедів" був Київ, також росіяни атакували Одесу та Запоріжжя.
Що відомо про нічний ворожий обстріл та які наслідки удару в різних регіонах – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Комбінована атака 17 червня
Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що цієї ночі Київ атакували 175 дронів, понад 14 крилатих ракет та щонайменше дві балістичні. За його словами, характер пошкоджень – це пряме влучання у житлову забудову. В КМДА повідомили, що через пошкодження контактної мережі був тимчасово зупинений рух трамвайних маршрутів № 15 і № 22. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків. Також перекрито рух транспорту на вулиці Бориспільській. Рух автобусних маршрутів № 51, 63, 115 організовано за маршрутами: Окрім того, перекритий рух транспорту на вулиці Миколи Василенка. Автобусний маршрут 14Т курсує так: Контрактова площа – вулиця Миколи Василенка. Також у КМДА повідомили, що через ліквідацію наслідків російської атаки на вулицях Сирецькій, В'ячеслава Чорновола і на проспекті Повітряних Сил громадський транспорт курсує зі змінами. Повітряна тривога в Києві тривала 8 годин 59 хвилин. Внаслідок атаки у Солом'янському районі Києва зазнали пошкоджень гуртожитки Київського авіаційного інституту. Там зафіксоване влучання ударними безпілотниками у 10-й гуртожиток, ще в трьох вибуховою хвилею пошкодило вікна. Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих у столиці продовжує збільшується. Станом на 08:01 поранення отримали 55 осіб. Понад 40 людей було госпіталізовано до медзакладів міста. Міський голова зазначив, що наразі точної інформації щодо кількості загиблих немає, адже на місцях працюють рятувальники. Однак, за попередньою інформацією, загинули 14 осіб. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що окупанти, за попередніми даними, вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів, За його словами, пошуково-рятувальні роботи можуть тривати щонайменше добу. У ніч на 17 червня росіяни били по Києву дронами та ракетами. Під ударом були 27 локацій у столиці. Особливо гучно було в Солом'янському районі. За попередньою інформацією від КМВА, там руйнувань зазнали щонайменше дві багатоповерхівки. В одній з них виникла пожежа, яку вдалося локалізувати. В іншій – зруйновані конструкції. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що йдеться про руйнування цілого під'їзду житлового будинку в Солом'янському районі. Наразі на місці працюють рятувальники, під завалами можуть перебувати люди. Серія вибухів в Одесі прогриміла після 04:30. Станом на 06:30 до медичних закладів госпіталізували 13 осіб. Водночас голова ОВА Олег Кіпер зазначив, що під завалами ще можуть перебувати люди. На жаль, в Одесі зафіксовано руйнування, пожежі й пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо. Іван Федоров повідомив, що агресор завдав по Запоріжжю щонайменше 4 ударів. Внаслідок атаки була пошкоджена багатоповерхівка й гуртожиток. Вибуховою хвилею вибиті вікна в понад 50 помешканнях. Також понівечені майже 30 гаражів у гаражному кооперативі. На щастя, минулося без постраждалих. Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що у Вишгородському районі поранено 55-річну жінку (1970 рік народження). Також тут пошкоджено приватний будинок. У ньому вибиті вікна.
Скільки дронів та ракет летіло на Київ
У Києві ворог пошкодив транспортну інфраструктуру
Під час атаки постраждали гуртожитки Київського авіаційного інституту
В Одесі Росія вдарила по інклюзивному центру
У Києві 14 загиблих та понад 50 постраждалих
Ракета пройшла дев'ять поверхів, – МВС
– додав він.
Під основним ударом був Київ
"Шахеди" масовано атакували Одесу
Які наслідки атаки на Запоріжжя
Київщина була під ударом ракет та "Шахедів"
У Броварському районі сталося загоряння даху приватного будинку. До того ж загорілася господарча будівля на території підприємства.
Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що цієї ночі Київ атакували 175 дронів, понад 14 крилатих ракет та щонайменше дві балістичні.
За його словами, характер пошкоджень – це пряме влучання у житлову забудову.
В КМДА повідомили, що через пошкодження контактної мережі був тимчасово зупинений рух трамвайних маршрутів № 15 і № 22. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків.
Також перекрито рух транспорту на вулиці Бориспільській. Рух автобусних маршрутів № 51, 63, 115 організовано за маршрутами:
Окрім того, перекритий рух транспорту на вулиці Миколи Василенка.
Автобусний маршрут 14Т курсує так: Контрактова площа – вулиця Миколи Василенка.
Також у КМДА повідомили, що через ліквідацію наслідків російської атаки на вулицях Сирецькій, В'ячеслава Чорновола і на проспекті Повітряних Сил громадський транспорт курсує зі змінами.
Повітряна тривога в Києві тривала 8 годин 59 хвилин.
Внаслідок атаки у Солом'янському районі Києва зазнали пошкоджень гуртожитки Київського авіаційного інституту.
Там зафіксоване влучання ударними безпілотниками у 10-й гуртожиток, ще в трьох вибуховою хвилею пошкодило вікна.
Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих у столиці продовжує збільшується. Станом на 08:01 поранення отримали 55 осіб. Понад 40 людей було госпіталізовано до медзакладів міста.
Міський голова зазначив, що наразі точної інформації щодо кількості загиблих немає, адже на місцях працюють рятувальники. Однак, за попередньою інформацією, загинули 14 осіб.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що окупанти, за попередніми даними, вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі.
Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів,
За його словами, пошуково-рятувальні роботи можуть тривати щонайменше добу.
У ніч на 17 червня росіяни били по Києву дронами та ракетами. Під ударом були 27 локацій у столиці.
Особливо гучно було в Солом'янському районі. За попередньою інформацією від КМВА, там руйнувань зазнали щонайменше дві багатоповерхівки. В одній з них виникла пожежа, яку вдалося локалізувати. В іншій – зруйновані конструкції.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що йдеться про руйнування цілого під'їзду житлового будинку в Солом'янському районі. Наразі на місці працюють рятувальники, під завалами можуть перебувати люди.
Серія вибухів в Одесі прогриміла після 04:30. Станом на 06:30 до медичних закладів госпіталізували 13 осіб.
Водночас голова ОВА Олег Кіпер зазначив, що під завалами ще можуть перебувати люди.
На жаль, в Одесі зафіксовано руйнування, пожежі й пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.
Іван Федоров повідомив, що агресор завдав по Запоріжжю щонайменше 4 ударів.
Внаслідок атаки була пошкоджена багатоповерхівка й гуртожиток. Вибуховою хвилею вибиті вікна в понад 50 помешканнях. Також понівечені майже 30 гаражів у гаражному кооперативі.
На щастя, минулося без постраждалих.
Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що у Вишгородському районі поранено 55-річну жінку (1970 рік народження). Також тут пошкоджено приватний будинок. У ньому вибиті вікна.