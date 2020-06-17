Комбінована атака по Україні 17 червня: що відомо про руйнування в Одесі, Києві та інших містах

У ніч на 17 червня Росія вкотре цинічно здійснила комбіновану атаку по Україні. Під основним ударом ракет та "Шахедів" був Київ, також росіяни атакували Одесу та Запоріжжя.

Що відомо про нічний ворожий обстріл та які наслідки удару в різних регіонах – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Комбінована атака 17 червня