Ворог змінив підходи до атаки: у чому особливість нового масованого обстрілу України

Росія готувалася до того, щоб завдати по Україні масованого удару. Для цього окупанти проводили розвідку, хотіли відшукати наші позиції, повітряні пункти управління.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, додавши, що окупанти також намагалися внести корективи після своїх попередніх атак. Тому обстріл 2 січня був дещо іншим.

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Що змінилося у діях Росії

"Ворог дещо змінив підходи до цієї атаки. Адже удар 29 грудня був характерний тим, що окрім Києва ракети також летіли на інші українські міста, було розосередження. Цього разу фактично Київ і Харків зазнали найбільшого удару, атака була концентрована", – зауважив Олександр Мусієнко.

Ракети маневрували, змінювали напрям курсу для того, щоб обійти наші системи протиповітряної оборони. Уже в момент атаки відбувалася розвідка, ворог підіймав свої літаки, запускав фальш-цілі.

Вони намагаються встановити, як передислоковувалися наші засоби ППО, що відбувалось – це було підготовкою до наступної атаки,

– припустив Мусієнко.

Комбінований підхід, концентрація сил на один напрямок, різні типи озброєння, ракети, які швидко змінювали курс – все це характеризує обстріл 2 січня 2024 року.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Варто підкреслити, що Україна поки не має можливості збивати всі засоби повітряного нападу. Наприклад, серйозні руйнування зафіксовані у Харкові, це місто ворог обстрілює чи не щодня через близькість до кордону.

Ми розуміємо, що ворог спричинив нам певні негативні наслідки. На жаль, постраждали люди, є загиблі, але все ж таки це не ті наслідки, які могли б статися, якби ми не мали тих засобів, які маємо, а українська ППО не відпрацювала так добре,

– зауважив Мусієнко.

Отже, помилково думати, що небо над Україною закрите на 100%. На сьогоднішньому етапі ми цього зробити не можемо, адже потрібно більше систем протиповітряної оборони. Але навіть наявними засобами Україна має змогу суттєво мінімізувати загрози й для цього робиться все можливе.

Що відомо про масований обстріл України 2 січня