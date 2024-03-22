"Кричи з усієї сили": у мережі показали відео порятунку 21-річної дівчини у Хмельницькому
Джерело:Суспільне Хмельницький
Росія зранку 22 березня масовано атакувала Україну ракетами та ударними дронами. Внаслідок атаки постраждали люди, є також жертви.
У мережі поширюють відео порятунку дівчини, яка опинилась під завалами внаслідок ворожої атаки дронами та ракетами. Операція тривала понад дві години.
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"Кричи з усієї сили"
Ворог завдав удару по Хмельницькому по об'єктах інфраструктури, однак також є руйнування і в приватному секторі. Спочатку повідомлялося про одного загиблого, однак згодом Олександр Симчишин написав, що кількість жертв зросла до двох. Також відомо про щонайменше 7 поранених у Хмельницькому.
На місці працювали рятувальники, які розбирали завали. Їм вдалося врятувати 21-річну дівчину. Момент потрапив на відео. Ймовірно, у дівчини в руках був телефон та вона змогла зв'язатись із жінкою на записі.
Кричи з усієї сили,
– говорить вона дівчині.
У такий спосіб вона хотіла дізнатись хоча б приблизне місцеперебування дівчини. На щастя, її вдалося знайти та визволити.
Дівчину врятували з-під завалів: дивіться відео із соцмереж
Росія вдарила по ДніпроГЕС
- Під час чергової ракетної атаки ворог використав 151 повітряну ціль – майже 90 ракет та понад 60 "Шахедів".
- Атаки зазнала Дніпровська ГЕС – найбільша гідроелектростанція в Україні. Вона утворює найстаріше водосховище на річці Дніпро та є важливим об'єктом інфраструктури, який забезпечує мільйони людей. Слід наголосити, що жодного відношення до військової промисловості вона не має.
- В Офісі генпрокурора уточнили, що аж 8 ворожих ракет влучили по Дніпровській ГЕС. У відомстві підкреслили, що об'єкт виведений з ладу й ураження дуже значні. На греблі виникала пожежа.