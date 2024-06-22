Ворог влучив по енергетиці та навчальному закладу, є поранені: що відомо про атаку 22 червня

У ніч проти 22 червня росіяни завдали по Україні ударів ракетами та "Шахедами". На жаль, є влучання у кількох регіонах. Також не минулося без поранених.

Загалом окупанти випустили по нашій країні 29 повітряних цілей. Все, що відомо про нічну атаку 22 червня, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Окупанти застосували ракети різних типів

У Повітряних силах зазначили, що ракетно-авіаційний обстріл був зосереджений на об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Для атаки ворог застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також "Шахеди".

Загалом окупанти використали 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область Росії);

2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із окупованого Криму);

4 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

13 "Шахедів" (їх запускали із російського Приморсько-Ахтарська та окупованої Балаклави у Криму).

Силам ППО вдалося збити 25 повітряних цілей: 7 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", 1 крилату ракету "Іскандер-К" та 13 ударних безпелоітників.

В Івано-Франківську росіяни влучили по навчальному закладу

Голова ОВА Світлана Онищук повідомила, що ворог поцілив у навчальний заклад в Івано-Франківську. Внаслідок цього зруйновано кілька корпусів та інші будівлі. Прилеглі будинки також зазнали пошкоджень.

У ДСНС повідомили, що внаслідок влучання по навчальному закладу утворилася вирва 20 метрів квадратних та спалахнула пожежа, яку вже вдалося загасити.

Крім цього, пошкоджено легковий автомобіль.

Мер міста Руслан Марцінків додав, що пошкоджень зазнав і дитячий садок.

Також в регіоні є пошкодження житлових будинків в одній із громад області. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Місцева влада заявила, що виплатить людям компенсації за вибиті вікна.

Наслідки атаки на Івано-Франківщині: фото ДСНС, Руслан Марцінків

На Львівщині під атакою опинилась енергетика

Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни поцілили ракетою по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури в області. Він додав, що інформації про постраждалих не надходило, а про масштаби руйнувань він повідомить згодом.

Відомо наразі, що на місці виникла пожежа, яка тривала кілька годин.

Пожежу вдалося загасити. Залучали 67 вогнеборців та 12 одиниць спецтехніки,

– написав Козицький близько 08:30 ранку.

У Запоріжжі поранені 2 енергетики

Голова ОВА Іван Федоров розповів, що ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури в області. Там сталася пожежа і є пошкодження.

В Укренерго повідомили, що внаслідок атаки поранені два енергетики. Їх госпіталізували до лікарні.

На Волині горів житловий будинок

Вночі на Волині працювала ППО. У ДСНС повідомили, що внаслідок падіння уламків трапились 2 пожежі — горіла господарська будівля та житловий будинок в Луцькому районі.

Наслідки атаки на Волинь: фото ДСНС

На щастя, ніхто не постраждав. Мер Луцька заявив, що міська рада допоможе відновити пошкоджений будинок.