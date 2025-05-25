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25 травня, 02:59
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Чергова масована атака на Україну 25 травня: де лунають вибухи та які наслідки ударів

Ірина Чеботнікова

Росіяни вкотре здійснюють жорстоку нічну атаку по Україні. Ворог запустив різні типи зброї, щоб перевантажити ППО.

Окупанти спершу запустили багато "Шахедів", була і загроза балістики. Відтак стало відомо про пуски ракет зі стратегічної авіації і "Калібри" з Чорного моря.

Дивіться також Росіяни здійснили пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників  

Що відомо про перебіг та наслідки масованої атаки по Україні у ніч проти 25 травня

 

02:52, 25 травня

У Харкові через атаку "Шахедами" зафіксовано прильоти в Основ'янському, Новобаварському та Шевченківському районах.

  • В Основ'янському районі постраждало цивільне підприємство.
  • У Шевченківському є влучання в офісну будівлю. Пошкоджено скління в кількох багатоквартирних будинках. Одна дитина отримала поранення уламками скла, їй допомагають медики.
     
02:50, 25 травня

У Шевченківському районі Києва вибило вікна – туди впав уламок "Шахеда".

Медики оглядають постраждалого.

02:49, 25 травня

Наразі по Україні летять ракети з "Калібрів". З південних областей вони прямують у центральні.

Телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" пише, що їх приблизно 20.