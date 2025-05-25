Чергова масована атака на Україну 25 травня: де лунають вибухи та які наслідки ударів
Росіяни вкотре здійснюють жорстоку нічну атаку по Україні. Ворог запустив різні типи зброї, щоб перевантажити ППО.
Окупанти спершу запустили багато "Шахедів", була і загроза балістики. Відтак стало відомо про пуски ракет зі стратегічної авіації і "Калібри" з Чорного моря.
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Що відомо про перебіг та наслідки масованої атаки по Україні у ніч проти 25 травня
У Харкові через атаку "Шахедами" зафіксовано прильоти в Основ'янському, Новобаварському та Шевченківському районах. У Шевченківському районі Києва вибило вікна – туди впав уламок "Шахеда". Медики оглядають постраждалого. Наразі по Україні летять ракети з "Калібрів". З південних областей вони прямують у центральні. Телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" пише, що їх приблизно 20.
У Харкові через атаку "Шахедами" зафіксовано прильоти в Основ'янському, Новобаварському та Шевченківському районах.
У Шевченківському районі Києва вибило вікна – туди впав уламок "Шахеда".
Медики оглядають постраждалого.
Наразі по Україні летять ракети з "Калібрів". З південних областей вони прямують у центральні.
Телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" пише, що їх приблизно 20.