Чергова масована атака на Україну 25 травня: де лунають вибухи та які наслідки ударів

Росіяни вкотре здійснюють жорстоку нічну атаку по Україні. Ворог запустив різні типи зброї, щоб перевантажити ППО.

Окупанти спершу запустили багато "Шахедів", була і загроза балістики. Відтак стало відомо про пуски ракет зі стратегічної авіації і "Калібри" з Чорного моря.

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Що відомо про перебіг та наслідки масованої атаки по Україні у ніч проти 25 травня