Уночі ворог двічі атакував промислове підприємство в Сумах
- Вночі Росія двічі атакувала дронами підприємство в Сумах.
- Постраждалих немає.
У ніч проти 25 травня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну. Ворог двічі вдарив дронами по підприємству у Сумах.
Це вже другий обстріл цього об'єкта харчової промисловості. Попередній стався у квітні, передає 24 Канал із посиланням на Сумську ОВА.
Дивіться також У Київській області є загиблі й багато постраждалих після нічної масованої атаки ворога
Що відомо
На щастя, працівники вчасно спустилися в укриття. Постраждалих немає.
Наслідки удару по Сумах / Фото ОВА
Також цієї ночі під атакою Росії був Конотоп. Там, за словами міського голови, зруйнований об'єкт інфраструктури в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території.
До слова, унаслідок ворожої атаки ввечері 24 травня загинув 60-річний мешканець села у Буринській громаді. Чоловік працював охоронцем на місцевій фермі – одному з великих свинокомплексів громади. Він загинув на робочому місці.
Нагадаємо, що у Миколаєві дрон влучив у житловий будинок. Зруйновані два поверхи. Загинув 77-річний чоловік. Ще 5 людей отримали поранення. 17-річний підліток і дві жінки перебувають у важкому стані.
На Хмельниччині загинули 4 людини, ще 5 поранено. Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено.