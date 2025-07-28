Як рухалися БпЛА і ракети над Україною 28 липня: у мережі показали приблизний маршрут

28 липня уночі Росія вкотре завдала комбінованого удару по Україні. Ворог застосував ударні дрони, балістику та крилаті ракети.

Під ворожим обстрілом, зокрема, опинилася столиця. Там постраждав Дарницький район, де уламки безпілотника пошкодили багатоповерхівку. Відомо про постраждалих, серед яких – 2-річна дівчинка, передає 24 Канал.

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Як рухалися дрони і ракети під час атаки 28 липня?

Крім того, масованого удару зазнав Старокостянтинів на Хмельниччині, де розташований аеродром. Там лунала низка вибухів. Також інформація про вибухи надходила із Запоріжжя, Кропивницького та Нікопольщини.

Моніторингові канали зауважують, що під час нічної атаки 28 липня ворог вкотре використав тактику фокусу на одному місті, по якому бив великими зграями дронів. Під кінець атаки окупанти знову залучили ракетні засоби, імовірно з касетними боєприпасами.

Як рухалися дрони і ракети над Україною 28 липня / Фото з соцмережі

Нагадаємо, що Росія нарощує виробництво ракет і дронів для інтенсифікації атак по Україні. До листопада 2025 року ворог зможе використовувати до 2000 дронів за ніч.