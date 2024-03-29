У мережі писали, що кілька російських ракет залетіли до Молдови: як відреагував Кишинів

У ніч проти 29 березня окупанти масовано атакували Україну. Зокрема, ворог запустив ракети у напрямку Чернівецької області, яка межує з Молдовою.

Так, окремі моніторингові канали повідомили, що під час атаки дві – три російські ракети перетнули повітряний простір із Молдовою.

Дивіться також Ракетні атаки Росії на енергосистему: Світан оцінив загрозу для АЕС

Нічого не залітало, але було гучно

Водночас у Прикордонній поліції Молдови заперечили проліт ворожих цілей над територією країни.

Усі системи спостереження та моніторингу повітряного простору не виявили жодного несанкціонованого проникнення, що також підтверджується українською владою,

– йдеться в заяві прикордонників.

Втім, патрулі на чотирьох КПП "Окниця", "Атаки", "Косауци" і "Сороки" повідомили, що чули щонайменше три вибухи на території України. Ймовірно, вони долунали з района міста Новодністровськ Чернівецької області, куди окупанти вдарили ракетами.

Зазначимо, що відстань від Новодністровська до КПП "Окниця" становить менше 25 кілометрів. В Чернівецькій ОВА підтвердили, що росіяни атакували енергетичний об'єкт.

Раніше у Повітряних силах пообіцяли перевірити інформацію щодо прольоту російських ракет над Молдовою. Речник Ілля Євлаш зауважив, що в України немає підтверджень порушення окупантами повітряного простору нашої країни – сусідки. Втім, військовий визнав, що ворожі ракети, справді, летіли у напрямку населеного пункту Ожево, летіли ракети. Це село розташоване за 21 кілометр від кордону з Молдовою.

Як близько були ракети Росії до Молдови: дивіться на карті

Ракета окупантів залетіла до Польщі: що відомо

Під час масованої атаки 24 березня російська ракета 39 секунд перебувала у повітряному просторі країни – члена Альянсу.

Польща у зв'язку із цією ситуацією піднімала у небо винищувачі. Втім, збити ракету не наважилася. У Варшаві кажуть, що, мовляв, знали, що ракета повернеться в Україну, а її збиття могло спричинити жертви серед поляків.

Втім, після цього інциденту до консульства викликали російського посла, але він відмовився приходити, пояснивши це тим, що Польща не надала "достатньої доказової бази".

У МЗС Польщі висловили обурення поведінкою посла країни – агресорки.