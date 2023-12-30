Масований удар по Україні обговорили на терміновому засіданні Радбезу ООН: головні заяви

Росія 29 грудня завдала масовано удару по території України, запустивши 158 повітряних цілей. Через це представники нашої країни та ще 30 партнерів скликали термінове засідання Радбезу ООН.

Воно розпочалося о 23:00 29 грудня за київським часом й тривало півтори години. Зустріч представників транслювалася у мережі. Які головні заяви пролунали на засіданні – передає 24 Канал.

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Сповнені ненавистю до більшої частини світу

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця детально доповів про масовану ракетну атаку України, яка сталася 29 грудня 2023 року. Він наголосив, що Росія здійснила одну з найбільш інтенсивних атак, використовуючи різні типи ракет та безпілотників. Кислиця наголосив, що окупанти цинічно атакували житлові райони, об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти по всій території країни.

Постпред України заявив, що внаслідок терористичної атаки Росії загинуло щонайменше 30 осіб, а понад 160 – отримали поранення.

Лише погляньте на список цілей, які так "хоробро" знищила Росія минулої ночі: пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, 45 багатоповерхових житлових будинків, приватні будинки, дві церкви, комерційні та складські приміщення, автостоянка,

– повідомив Кислиця.

Він також додав, що одна з ракет перетнула повітряний простір Польщі. За словами Кислиці, це явна ознака того, що російський повітряний терор становить небезпечну загрозу не лише для України, а й для сусідніх країн. На його думку, єдиний спосіб запобігти його наслідкам – продовжувати підтримувати Україну шляхом подальшого посилення нашої обороноздатності.

Окрім того, Кислиця акцентував, що "доки Росія здатна вбивати довіру та цілісність Радбезу ООН, вона почуватиметься вільно, вбиваючи невинних людей в Україні та за її межами".

Постпред України в ООН також додав, що йому немає чого сказати російському представникові.

Мені немає що сказати російському представникові тут, у цій залі. Як і його московське начальство, він є людиною з ампутованою совістю і відрізаною гідністю,

– заявив Кислиця.

Він наголосив, що у будь-які часи агресори розуміли лише мову сили у відповідь на свої злочини, а всі інші дії – сприймалися "як слабкість і заохочення до подальшої агресії". Тому Кислиця закликав ООН до дій, адже Росія сповнена ненависті до усього світу.

"Вони сповнені ненависті до більшої частини світу. Не лише до України, хай би як ті, хто схильний до політики умиротворення, переконували себе в протилежному", – підкреслив постпред України.

Кислиця пояснив, що поки Росія має ресурси, то продовжуватиме атакувати Україну, загрожуватиме глобальній архітектурі безпеки та міжнародному порядку, який заснований на Статуті ООН. Тому постпред України наголосив, що вихід лише один – позбавити Росію можливості виробляти зброю, фінансувати свою воєнну агресію й загрожувати світові.

Що заявили США та Велика Британія на Радбезі ООН

За словами речника генсека ООН Стефана Дюжарріка, Антоніо Гутерреш "найрішучішим чином" засудив масштабну комбіновану атаку. Генсек також наголосив, що під ударом опинилися цивільна та критична інфраструктури, а усі загиблі та постраждалі – виключно цивільні.

Представник США при ООН Джон Келлі звинуватив Росію у цілеспрямованому відволіканні Радбезу ООН темами про Євромайдан. Він нагадав, що кілька днів тому країна-агресор скликала Радбез через події десятирічної давнини в Україні, поки у Кремлі готували наймасштабніший ракетно-повітряний удар.

"Два дні тому РФ організувала засідання Ради безпеки, щоби згадати про події десятирічної давнини. Росія заявила, що обговорення Революції Гідності дозволить членам Ради краще зрозуміти, як ці події вплинули на нинішню ситуацію в Україні. Саме на це Росія відвертала увагу Ради цього тижня, поки планувала свою найбільшу повітряну атаку на Україну, її міста й критичну інфраструктуру від початку незаконного повномасштабного вторгнення", – заявив представник США.

Разом з тим він наголосив, що США й надалі будуть підтримувати Україну у її боротьбі з окупантами. Келлі також закликав усіх членів Радбезу ООН засудити "огидну атаку" Росії. Він також додав, що будь-яка злочинна брехня росіян про начебто "удари по військових цілях" не зітре й не приховає руїн по всій території країни, а також тисяч невинних жертв, втрачених від початку війни.

Постпред Великої Британії Барбара Вудворд також засудила російську атаку. Вона заявила, що це була відчайдушна та марна спроба Росії відновити воєнну динаміку, втім в окупантів нічого не вийде.

У них (у росіян – 24 Канал) нічого не вийде. Україна вже змусила Чорноморський флот Росії відступити зі своєї бази в Криму…, відтісняє Росію в Чорному морі,

– заявила Вудворд.

Вона наголосила, що Велика Британія й далі підтримуватиме Україну та надаватиме військову допомогу стільки, скільки буде потрібно. Водночас Вудворд додала, що Британія надішле ще сотні ракет для поповнення запасів систем ППО, які захищають цивільне населення від терористичних атак окупантів.

Росія вкотре видала низку цинічних заяв

Постійний представник Росії Васілій Небензя на засіданні Радбезу ООН вкотре видав низку цинічних заяв у дусі кремлівської пропаганди. Так, він закликав Київ і Захід "чекати найближчим часом найгірших новин". Він пояснив такі фантазії тим, що Україна нібито не має ресурсів, щоб "хоча б утримати ситуацію на лінії бойового зіткнення".

Воєнні плани київського режиму зазнали тотального фіаско, тому чекайте найближчим часом найгірших для вас і ваших українських проксі новин, причому незалежно від того, чи будуть у Вашингтоні, чи у Брюсселі затверджені нові пакети військової та фінансової допомоги,

– цинічно видав Небензя.

Ба більше, представник країни-агресора заявив, мовляв, в усьому винна не Росія, а "українська ППО, яка розміщена в житлових кварталах". А ось на зауваження постпреда Великої Британії, що жертв могло бути більше, якби не було ППО, Небензя не відреагував. Вочевидь, відповідей у кремлівській методичці не передбачалося.

Традиційно Небензя також почав повторювати риторику про "загрози, що надходять з території України, створювані країнами НАТО, безумовно, будуть усунені" або в межах "спецоперації", або "з використанням політико-дипломатичних інструментів". Ясна річ, представник російських загарбників укотре почав розповідати байки, що Росія буцімто готова до переговорів, а Київ "мав можливість зберегти територіальну цілісність, зрозуміло, без Криму". Наостанок Небензя додав, що нібито українському народу "нічого не загрожує".