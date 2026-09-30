Летіли "Циркони" та "Іскандери": скільки цілей запустила Росія та як відпрацювала ППО

У ніч на 30 вересня Росія масовано атакувала Україну балістикою та БпЛА. Українські захисники знешкодили 160 повітряних цілей.

Основним напрямком удару стала Київщина. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Ворожа атака тривала з 18:00 29 вересня. Окупанти застосували протикорабельні ракети "Циркон" та "Онікс", балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400, а також 188 ударних безпілотників типів "Шахед", "Гербера" та дронів-імітаторів "Пародія". Військові зазначили, що 86 дронів були реактивними.

Запуски здійснювали: з російських міст, а також із тимчасово окупованих територій:

Орел;

Міллерово;

Курськ;

Приморсько-Ахтарськ;

ТО Донецьк;

Гвардійське у ТО Криму;

Чауда у ТО Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, СБС та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 160 ворожих цілей. Серед них – 5 ракет, а також 155 БпЛА різних типів.

Попри успішне знешкодження більшості повітряних загрози, також зафіксували влучання засобів нападу країни-агресорки на 18 локаціях. Станом на ранок бойова робота тривала, оскільки в повітряному просторі залишалися декілька ворожих дронів.

Зазначимо, що російські війська не припиняють щоденний повітряний тиск на українську інфраструктуру. Під час атаки ввечері 28 вересня сили ППО знищили 86 ворожих БпЛА, з яких 49 були реактивними.

Вдень 29 вересня ворог випустив по Україні 112 безпілотників. Протиповітряна оборона зуміла збити 95 дронів, серед них 18 реактивних.