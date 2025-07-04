"Пережили складну ніч": в ОВА розповіли про наслідки атаки на Кіровоградщину

У ніч проти 4 липня Росія масовано обстріляла Україну дронами і ракетами. Зокрема, під ворожими ударами перебувала Кіровоградська область.

Тривогу в регіоні через загрозу ворожих безпілотників оголосили ще після 21:00 3 липня, тривала вона до 5-ої ранку наступного дня, передає 24 Канал.

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Атака на Кіровоградщину

Очільник ОВА Андрій Райкович зауважив, що Кіровоградщина пережила чергову складну ніч.

За його словами, небо над областю розтинали десятки ворожих дронів. Активно працювали мобільні вогневі групи.

У Знам'янській громаді частково пошкоджено житловий будинок. Нескладних поранень зазнала 52-річна жінка. Їй надано необхідну медичну допомогу.

Пошкоджене домоволодіння огляне комісія.

До слова, відомо про руйнування житлового будинку та двох поранених на Полтавщині.

Нагадаємо, що для масованого повітряного нападу на Україну ворог використав 539 дронів та 11 ракет різних типів. Під головним ударом перебувала столиця. Там уламки ворожих цілей призвели до пожеж і руйнувань у житлових і нежитлових зонах, зокрема, в навчальному закладі та лікарні.