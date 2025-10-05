Російський диктатор такими масованими обстрілами хоче реалізувати свою стратегічну мету. Про це в ефірі 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що від подібної тактики він не відмовиться.

Чого хоче досягти Путін атакою по Україні?

Стратегічна мета Росії – перемогти дух українців завданням ударів по енергетиці, цивільних, школах, садочках. Путін намагається знищити життєзабезпечення кожного регіону та області. Це його головна ідея.

Путін ніяк не може зрозуміти, що український народ не перемогти. Ми сказали, це в перший день його агресії. Але він вважає, що своїм терором зможе схилити Україну до переговорів на умовах Росії,

– наголосив Микола Маломуж.

У Кремлі розуміють, що удари по енергетичній, газовій, нафтопереробній інфраструктурі матимуть серйозні наслідки для України, особливо напередодні зими. Тому сподіваються, що зможуть вселити в душі українців зневіру, страх, змусять людей вимагати від влади погодитися на російські умови.

Путін бачить, що успіхів на фронті немає. На деяких ділянках Україна проводить контратаки. Це зовсім не відповідає тим заявам, які він озвучував Дональду Трампу на Алясці.

Що далі робитиме Кремль?

Росія вирішила повернутися до старої тактики й діяти методом терору, щоденно обстрілювати Україну, збільшувати кількість дронів, які запускають по нашій території.

Росіяни ціляться на конкретні регіони. Спершу ми бачили атаки на Київ, потім на центр та схід, тепер ціллю став захід. Найближчим часом варто очікувати повторення таких масованих обстрілів.

Маючи ще близько 400 різних типів ракет, Путін може запускати чергові партії в найближчий період, тому треба зважати на сигнали тривоги,

– підкреслив генерал армії.

Зрозуміло, що очільник Кремля масштабуватиме виробництво дронів. Уже зараз їх запускають майже щодня. Концентрація розрахована одразу на десяток українських областей. Тож Росія зробить все, щоб надалі завдавати своїх жахливих масованих ударів.

Варто наголосити, що такі дії відповідно до будь-якого законодавства розцінюють як терор. Україні потрібно збільшувати ресурси захисту від дронів, завдати ударів по ворожих пускових установках та посилювати ППО. Адже ми захищаємо не тільки свою державу, але й всю Європу.

Масована атака 5 жовтня: головне