Ворог запускав "Шахеди", аби максимально ускладнити роботу ПС, – Євлаш про нічну атаку

Зранку 8 травня росіяни здійснили масований обстріл України. Окрім застосування різних типів ракет, окупанти також намагались ускладнити роботу Повітряних сил ударними дронами.

Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Масована атака росіян

Для атаки ворог застосував майже всі типи озброєння, які в нього є: крилаті, керовані, аеробалістичні ракети та БпЛА.

Ми бачимо черговий прояв комбінованої атаки після нетривалого затишшя, особливо в День пам'яті та перемоги над нацизмом. Бачимо абсолютно цинічну атаку по цивільних та критичних об'єктах нашої інфраструктури,

– сказав Євлаш.

Для відбиття повітряного нападу застосовували тактичну авіацію, підрозділи РЕБ, зенітно-ракетні підрозділи, а також підрозділи Сил оборони та мобільні вогневі групи. За словами Євлаша, мобільні вогневі групи, які зараз борються з "Шахедами", свого часу стали відкриттям.

Застосування "Шахедів"

Росіяни також запустили 21 ударний безпілотник. За словами Євлаша, таким чином росіяни хотіли максимально ускладнити відбиття повітряного нападу.

Проте Повітряні сили виконують завдання за призначенням та намагаються всіма наявними силами і засобами відбивати повітряний напад агресора на всіх напрямках,

– наголосив Євлаш.

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру