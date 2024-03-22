Під час удару греблею ДніпроГЕСу рухалися авто та тролейбус: є постраждалі

На мості ДніпроГЕС під час ракетної атаки здійснювали рух тролейбус та приватні авто. На жаль, є постраждалі.

Під час телемарафоні очільник Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив інформацію про те, що ракета влучила в тролейбус з людьми.

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Цивільний транспорт потрапив під обстріл ГЕС

Федоров повідомив, що на ДніпроГЕС під час ракетної атаки здійснювали рух тролейбус та приватні автомобілі.

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В ньому перебували звичайні цивільні люди, які їхали на або з роботи. ,

Що відомо про постраждалих

Федоров повідомив, що внаслідок обстрілу є постраждалі.

На жаль, що стосується про загиблих, наразі ми інформацією не володіємо. Що стосується постраждалих, то, на жаль, це десятки людей,

– сказав він.

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