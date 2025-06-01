Пекло, влаштоване Росією: фото масштабних руйнувань у Києві
- 17 червня Росія обстріляла Київ дронами і ракетами, знищивши будинки та спричинивши загибель людей.
- Російська ракета повністю зруйнувала під'їзд багатоповерхівки.
- На базі школи №67 розгорнуто гуманітарний штаб.
17 червня окупанти обстріляли Київ дронами і ракетами. Внаслідок масованого обстрілу знищені будинки, загинули люди.
27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем. Серед них житлові будинки, освітні заклади, об'єкти критичної інфраструктури, передає 24 Канал.
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Цинічна атака на Київ
Станом на 07:00 відомо про 14 загиблих і понад 40 постраждалих. Кількість жертв і поранених може зрости, оскільки ще триває ліквідація наслідків ворожого удару. Зокрема, рятувальники продовжують розбирати завали на місці влучання російської ракети у 9-поверховий будинок. Ворожий снаряд вщент зруйнував під'їзд багатоповерхівки.
За словами глави МВС, російська ракета пройшла через усі 9 поверхів житлового будинку.
Порятунок людей у Києві: дивіться відео
Наслідки удару по Києву / Фото Укрінформ
Росія атакувала столицю / Фото КМВА
Зверніть увагу! На базі школи №67 (вулиця Академіка Шалімова, 9а) розгорнуто гуманітарний штаб.