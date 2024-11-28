Ворог масовано атакував енергетику: яка ситуація з відключенням світла

Зранку 28 листопада Росія вкотре масовано атакувала ракетами Україну. Під прицілом ворога опинилася енергетика нашої держави.

Відтак, в низці регіонів ввели екстрені відключення світла. 24 Канал розповість, яка ситуація з енергетикою в областях.

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В яких областях України ввели екстрені відключення світла

Ситуація на Рівненщині

Ціллю ворога для атаки по Рівненщині був об’єкт енергетичної інфраструктури. Станом на 9:43 без електропостачання залишився 681 населений пункт. Впродовж найближчої години енергетики розпочнуть відновлювати електропостачання.

В ОВА зазначили, що першочергово повертатимуть світло до об’єктів критичної інфраструктури.

Що з енергетикою на Хмельниччині

Відомо, що на Хмельниччині сили ППО сьогодні зранку знищили 3 ворожі ракети. В результаті атаки частково відсутнє електропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах.

Зазначимо, що НЕК "Укренерго" застосувала екстрені відключення.

Наслідки атаки на енергетику у Львові

Станом на 9:42 через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії на Львівщині 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання. Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький.

Стан енергосистеми на Тернопільщині

В місцевій ОВА зазначили, що внаслідок чергового масованого обстрілу об’єктів генерації та передачі електроенергії, по всій країні введено аварійні заходи для стабілізації енергосистеми.

Зокрема, на Тернопільщині:

з 6:37 ранку введено 10 черг аварійних відключень електроенергії.

з 7:00 до 20:00 діятимуть графіки обмеження потужності для підприємств області.

для населення з 8:00 до 19:00 заплановано застосування погодинних відключень відповідно до графіків, які оприлюднені на офіційних ресурсах АТ "Тернопільобленерго".

Там наголосили, що ситуація в енергосистемі є динамічною, тому можливі зміни у часі та умовах постачання електроенергії.

Що зі світлом на Волині

Вранці під час масованого удару ворожих сил постраждала й Волинь. Відповідно до інформації ОВА, на території області є прильоти.



Там зазначили, що також введені екстрені відключення світла.

Ситуація зі світлом в Києві, області, Одещині,Дніпропетровщині та Донеччині

У ДТЕК повідомили, що відповідно до вказівки Укренерго застосовуються екстрені відключення світла в Києві, Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині.

Що з електропостачанням в Житомирі

В КП "Житомирводоканал" о пів на 9 ранку повідомили, що внаслідок ракетної атаки Житомир знеструмлено. Наразі там підключаються об'єкти водовідведення до генераторів.

Зазначається, що об'єкти водопостачання очікують на відновлення електроживлення.

В "Житомирводоканалі" додали, що у випадку, якщо до 18:00 об'єкти водопостачання будуть знеструмлені, вони підключатимуть їх до альтернативних джерел живлення.

Ситуація зі світлом в Миколаєві

У Миколаєві ввели аварійні відключення електроенергії. Там призупинили роботу освітніх закладів, не працюють системи сповіщення тривоги. Електротранспорт курсує за скороченими маршрутами. Про це у коментарі кореспондентам Суспільного розповів заступник міського голови Віталій Луков.

Стан енергосистеми на Івано-Франківщині

В Прикарпаттяобленерго близько 11 години ранку повідомили, що ситуація в електричних мережах області наразі стабільна. Проте, як там зазначили, станом на 06:33 була введена вказівка від Укренерго про застосування графіків аварійних вимкнень.

Там наголисили, що окрім графіків аварійних вимкнень, на Прикарпатті продовжують діяти графіки погодинних вимкнень та графіки обмежень потужності (для бізнесу і підприємств). Загалом знеструмлено близько 300 тисяч споживачів області.



