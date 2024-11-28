Ворог масовано атакував енергетику: яка ситуація з відключенням світла
Зранку 28 листопада Росія вкотре масовано атакувала ракетами Україну. Під прицілом ворога опинилася енергетика нашої держави.
- 1Ситуація на Рівненщині
- 2Що з енергетикою на Хмельниччині
- 3Наслідки атаки на енергетику у Львові
- 4Стан енергосистеми на Тернопільщині
- 5Що зі світлом на Волині
- 6Ситуація зі світлом в Києві, області, Одещині,Дніпропетровщині та Донеччині
- 7Що з електропостачанням в Житомирі
- 8Ситуація зі світлом в Миколаєві
- 9Стан енергосистеми на Івано-Франківщині
Відтак, в низці регіонів ввели екстрені відключення світла. 24 Канал розповість, яка ситуація з енергетикою в областях.
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В яких областях України ввели екстрені відключення світла
Ситуація на Рівненщині
Ціллю ворога для атаки по Рівненщині був об’єкт енергетичної інфраструктури. Станом на 9:43 без електропостачання залишився 681 населений пункт. Впродовж найближчої години енергетики розпочнуть відновлювати електропостачання.
В ОВА зазначили, що першочергово повертатимуть світло до об’єктів критичної інфраструктури.
Що з енергетикою на Хмельниччині
Відомо, що на Хмельниччині сили ППО сьогодні зранку знищили 3 ворожі ракети. В результаті атаки частково відсутнє електропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах.
Зазначимо, що НЕК "Укренерго" застосувала екстрені відключення.
Наслідки атаки на енергетику у Львові
Станом на 9:42 через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії на Львівщині 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання. Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький.
Стан енергосистеми на Тернопільщині
В місцевій ОВА зазначили, що внаслідок чергового масованого обстрілу об’єктів генерації та передачі електроенергії, по всій країні введено аварійні заходи для стабілізації енергосистеми.
Зокрема, на Тернопільщині:
- з 6:37 ранку введено 10 черг аварійних відключень електроенергії.
- з 7:00 до 20:00 діятимуть графіки обмеження потужності для підприємств області.
- для населення з 8:00 до 19:00 заплановано застосування погодинних відключень відповідно до графіків, які оприлюднені на офіційних ресурсах АТ "Тернопільобленерго".
Там наголосили, що ситуація в енергосистемі є динамічною, тому можливі зміни у часі та умовах постачання електроенергії.
Що зі світлом на Волині
Вранці під час масованого удару ворожих сил постраждала й Волинь. Відповідно до інформації ОВА, на території області є прильоти.
Там зазначили, що також введені екстрені відключення світла.
Ситуація зі світлом в Києві, області, Одещині,Дніпропетровщині та Донеччині
У ДТЕК повідомили, що відповідно до вказівки Укренерго застосовуються екстрені відключення світла в Києві, Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині.
Що з електропостачанням в Житомирі
В КП "Житомирводоканал" о пів на 9 ранку повідомили, що внаслідок ракетної атаки Житомир знеструмлено. Наразі там підключаються об'єкти водовідведення до генераторів.
Зазначається, що об'єкти водопостачання очікують на відновлення електроживлення.
В "Житомирводоканалі" додали, що у випадку, якщо до 18:00 об'єкти водопостачання будуть знеструмлені, вони підключатимуть їх до альтернативних джерел живлення.
Ситуація зі світлом в Миколаєві
У Миколаєві ввели аварійні відключення електроенергії. Там призупинили роботу освітніх закладів, не працюють системи сповіщення тривоги. Електротранспорт курсує за скороченими маршрутами. Про це у коментарі кореспондентам Суспільного розповів заступник міського голови Віталій Луков.
Стан енергосистеми на Івано-Франківщині
В Прикарпаттяобленерго близько 11 години ранку повідомили, що ситуація в електричних мережах області наразі стабільна. Проте, як там зазначили, станом на 06:33 була введена вказівка від Укренерго про застосування графіків аварійних вимкнень.
Там наголисили, що окрім графіків аварійних вимкнень, на Прикарпатті продовжують діяти графіки погодинних вимкнень та графіки обмежень потужності (для бізнесу і підприємств). Загалом знеструмлено близько 300 тисяч споживачів області.