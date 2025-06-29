Дуже важка ніч, – Садовий розповів деталі атаки по Львову

Вночі 29 червня російські окупанти масовано атакували Львівську область. Для обласного центру це була дуже складна ніч. Спочатку летіли безпілотники. Згодом була загроза ракетних ударів.

На щастя, у Львові немає загиблих та поранених. Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що немає пошкоджень цивільної інфраструктури.

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"Це була дуже важка ніч. Тому що велику частину ночі люди провели в укриттях. Спочатку дрони. Потім була загроза ракетних ударів. На щастя, ніхто не загинув, немає поранених. Також немає пошкоджень цивільної інфраструктури", – повідомив мер.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня ворог вдарив по Львівщині. Після 01:00 в області була оголошена повітряна тривога. Львівську область атакували крилаті ракети Х-101 з літаків Ту-95МС, а також ударні дрони.

Вибухи та роботу протиповітряної оборони чули жителі Львова, Дрогобича та інших міст Львівської області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Відомо, що росіяни били по критичній інфраструктурі області.