Маршрути відрізнялися від 29 грудня: Гуменюк розповіла про зміну тактики удару

Російські окупанти вночі та вранці 2 січня завдали по Україні масованого ракетного удару. Наталя Гуменюк розповіла про відмінність у маршрутах ворожих ударів відповідно до масованої атаки, яку ворог завдав по українських містах 29 грудня 2023 року.

Начальниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк пояснила, яку тактику сьогодні, 2 січня, застосовував противник під час масованої ракетної атаки. Про це вона розповіла в прямому ефірі телеканалу "Київ".

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Чи схожі траєкторії ракет з тими, що були 29 грудня

Гуменюк зауважила, що, очевидно, що навіть по ушкодженням маршрути були трошки інші.

За її словами, ця атака була спрямована дещо на інші регіони України.

Вона наголосила, що, якщо 29 грудня Південь зачепило досить потужно, то цього разу тут ракети фактично не фігурували.

Дуже мала кількість ракет дуже швидко проходила нашу зону відповідальності і фактично не було навіть часу зреагувати на їх знищення,

– розповіла Гуменюк.

За словами речниці, система протиповітряної оборони всієї країни працювали в насиченому і інтенсивному режимі, оскільки дійсно розуміли, що маршрути прямування ракет можуть бути дуже складними.

В чому подібність між цими атаками противника

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що ракетний обстріл був схожий на атаку 29 грудня як за типами, так і за кількістю повітряних цілей. Загарбники запустили значну кількість ракет.

Олещук підкреслив, що сили ППО посилено працюють, аби знищувати усі ворожі цілі.

Результат бойової роботи, який ви бачите щодня у нашій інфографіці, дається нелегко. Він досягається завдяки наполегливій праці тисяч захисників неба усіх Сил оборони України, які без сну та відпочинку боронять країну! Усім дякую за захист держави, за мужність і героїзм!

– зазначив Олещук.

Що застосовував ворог під час масованої атаки на Україну 2 січня