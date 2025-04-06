Головне про масовану атаку 6 квітня: де лунають вибухи в Україні та які наслідки ударів
Росія недільного ранку 6 квітня атакує Україну. Ворог уже обстріляв міста ракетами, але удари ще тривають.
Окупанти підняли літаки стратегічної авіації Ту для масованих ударів по Україні. До того були удари "Шахедами" та балістикою по Києву.
Дивіться також У Києві та області знову пролунали вибухи: столицю атакували БпЛА та балістика
Що відомо про масовану атаку 6 квітня 2025
За даними Віталія Кличка, в Дарницькому районі Києва ще одна пожежа. До того там повідомляли про постраждалих. Ракети завертають на Миколаївщину. Під атакою Уманський район. Інші ракети летять на кордоні Кіровоградщини та Черкащини, а також на Вінниччині. Як повідомляють моніторингові канали, група літаків Ту повертається на аеродром базування. Вони вже випустили ракети по Україні. Імовірно, в повітрі 5 груп по 2-3 ракети в кожній.
Де летять ракети зранку 6 квітня
За даними Віталія Кличка, в Дарницькому районі Києва ще одна пожежа.
До того там повідомляли про постраждалих.
Ракети завертають на Миколаївщину.
Під атакою Уманський район.
Інші ракети летять на кордоні Кіровоградщини та Черкащини, а також на Вінниччині.
Як повідомляють моніторингові канали, група літаків Ту повертається на аеродром базування.
Вони вже випустили ракети по Україні. Імовірно, в повітрі 5 груп по 2-3 ракети в кожній.