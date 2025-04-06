Головне про масовану атаку 6 квітня: де лунають вибухи в Україні та які наслідки ударів

Росія недільного ранку 6 квітня атакує Україну. Ворог уже обстріляв міста ракетами, але удари ще тривають.

Окупанти підняли літаки стратегічної авіації Ту для масованих ударів по Україні. До того були удари "Шахедами" та балістикою по Києву.

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Що відомо про масовану атаку 6 квітня 2025