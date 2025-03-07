Росія масовано атакувала Україну: в МЗС відповіли, якої реакції чекають від США

У ніч проти 7 березня ворог обстріляв багато областей України. Це, звісно, аж ніяк не схоже на бажання росіян завершити війну, в чому українців намагаються переконати зі США.

24 Канал передає слова речника МЗС Георгія Тихого щодо обстрілу. Посадовець дав брифінг, під час якого згадав про масовану атаку по Україні 7 березня.

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Як в МЗС України хочуть, щоб США реагували на масовану атаку

Георгій Тихий зазначив: міністерство оприлюднило свою позицію, яка є достатньо однозначною. За його словами, шлях до миру лежить не через такі обстріли. Та оскільки у США ще ранній ранок, Київ чекає на офіційну реакцію.

Це демонструє ще раз те, наскільки важливі були ці пропозиції президента України щодо встановлення тиші в небі та на морі. Мені здається, що цей удар якнайкраще підкреслює те, наскільки важливими були ці пропозиції. А те, що стосується реакції американської сторони, думаю, я залишу їм це для коментування. Нехай вони реагують, ми подивимось,

– сказав речник.

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав Росію до "тиші у небі та на морі".