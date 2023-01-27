Під Києвом збили ракету з імітатором ядерної бойової частини, – Defense Express

Росія у четвер, 26 січня, завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. На підльоті до Києва було збито ракету Х-55 з імітатором ядерної бойової частини.

Ракету Х-55 з імітатором ядерної бойової частини було знищено з південно-східного напряму. Її уламки знайдені у районі Борисполя.

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Уламки ракети знайшли в районі Борисполя

Це вже щонайменше четвертий випадок, коли ворог застосував такий вид крилатої ракети для відволікання сил ППО.

Вперше про застосування Х-55 з масогабаритним макетом ядерного заряду повідомлялося ще 17 листопада 2022 року. Цю інформацію 1 грудня підтвердили в Міноборони України.

У Міноборони повідомили, що Росія використовує Х-55 з імітаторами саме з метою відволікання на себе сил ППО.

Росія маскує свої ракети

Декілька джерел Defense Express повідомляють, що росіяни почали маскувати свої ракети Х-101. Окупанти зачищають серійні номери на корпусі ракети для того, щоб неможливо було ідентифікувати приблизну дату виготовлення.

Річ у тім, що серійний номер містить інформацію щодо року, кварталу, партії та порядкового номера ракети у партії. Це дозволяло оцінити темпи та порядок використання цих ракет.

Водночас і без маскування відомо, що росіяни почали застосовувати Х-101 вироблені в останніх кварталах 2022 року. Відтак, маскування ракет радше може завадити лише швидкій ідентифікації уламків.

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