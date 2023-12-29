Цілі масованої атаки та успіхи ЗСУ на лівобережжі Херсонщини: фронтове зведення від Світана

Поки Україна точково успішно б'є по військових об'єктах росіян, країна-терористка намагається вбити якомога більше цивільних українців у торгових центрах. Це нічого не змінює на лінії фронту, однак ворог і не має цього на меті.

Про наміри росіян в ракетних атаках і ситуацію на полі бою в щоденному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Масована атака по Україні

В ніч з 28 на 29 грудня Росія влаштувала масовану атаку по Україні. Дехто називає її наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення.

Ми кілька місяців вже говорили, що масована атака буде на Новий рік. Тому що треба під ялинку російській "широкій душі" покласти мертву корову сусіда, бо це росіяни. Не важливо, щоб твоя корова жила, головне, щоб сусідська здохла, це так вони намагаються підняти бойовий дух,

– іронічно зауважив Світан.

Були запущені "Шахеди", ракети різних типів, зокрема, і балістичні. Росіяни нічого не досягли, адже ППО відпрацювала на високому рівні. Однак зафіксовані декілька прильотів ракет Х-22. На Харків було випущено 20 ракет С-300.

Це зовсім не вплинуло на дії українських захисників по лінії фронту, це ще раз доводить, що "росіяни скажені нелюди", підкреслив полковник запасу.

Він переконаний, що такі дії припиняться лише, коли Росія розпадеться на окремі держави, для чого зараз працюють ЗСУ і увесь світ.

Тим часом окупанти заявили, що влучили в склад деталей до літаків F-16. Нагадаємо такі повідомлення місцеві пабліки пишуть чи не щодня, ніби уже всі F-16 зосереджені лише в Україні.

Військовий експерт переконаний, що такі дії росіяни продовжуватимуть кілька днів аж до Нового року.

Україна могла збільшити дальність Storm Shadow

Водночас союзники України повідомили, що нашим інженером вдалося вдвічі збільшити дальність ракети Storm Shadow, які ідуть на відстань 250 кілометрів. Кажуть, що саме ними Україна вдарила по десантному кораблю "Новочеркаськ".

Світан пояснив, що дальність таких ракет збільшується додатковим об'ємом керосину. Зробити це можна за допомогою зменшення бойової частини і збільшення кількості керосину всередині, або додаються так звані додаткові баки, якщо правильно обрана центрівка ракети, пояснив аналітик.

Успіхи ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

На Херсонщині українські Сили оборони влучно працюють. Навіть на "прямій лінії" Владімір Путін заявив про невеликі санітарні втрати серед окупантів. Насправді оприлюднені відео біля села Кринки свідчать, що ситуація там ледь не така, як біля Авдіївського коксохіму. Земля вся встелена трупами росіян.

Світан пояснив, що зараз перед росіянами стоїть завдання витиснути українське угруповання з лівобережжя до Дніпра. Це вони намагаються зробити не рахуючи втрати. Окупантів відправляють буквально в один бік.

Однак ЗСУ влучно працюють там артилерією по живій силі й авіації ворога.

Плацдарм буде розширюватися. Для росіян це місце незручне, адже ця точка дуже далеко від російської території. Від Ростова до Кринок понад 600 кілометрів, нереально доставити достатню кількість сил та засобів для наступальних операцій,

– підкреслив військовий аналітик.

Він розповів, що там українські захисники мінусують цілі колони ворога. По-перше, це уже простріляна місцевість, а по-друге, високоточна зброя НАТО працює влучніше, ніж російська.

Своєю чергою після знищення достатньої кількості окупантів для Сил оборони України відкриється дорога на Крим та Мелітополь. Для того, щоб рухатися в цих напрямках, ЗСУ потрібна буде величезна кількість зброї та техніки, яких, імовірно, ще немає, тому працюють в режимі знищення якомога більшої кількості ворога.