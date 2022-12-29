Було 13 літаків і 20 кораблів, – у ЗСУ припустили, чому Росія випустила лише 69 ракет

Російські окупанти вивели для масованого удару по Україні 13 літаків та 20 кораблів. Загалом вони могли запустити близько 120 ракет. Однак використали лише 69.

Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, це досить звична тактика для російських окупантів. Вони виводять на курс більше літаків, але пускають менше ракет.

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Одного разу вони випускали з 8 літаків 10 ракет. Для чого там 8 літаків, щоб випустити з них 10 ракет? Якщо кожен з них може нести 8. Тут такий самий випадок,

– зазначив Ігнат.

Він підтвердив, що із загальної кількості літаків та кораблів, які окупанти вивели на сьогоднішній масований удар, вони могли запустити понад 120 ракет. Але зазвичай загарбники використовують значно менше.

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ЗСУ збили російський "Орлан-10" над Київщиною

Як наголосив Ігнат, цього разу перерва між масованими ракетними ударами була більшою, ніж в минулі рази. Якщо раніше вони готували ці атаки упродовж тижня, то цього разу – півтора. Окупанти збирали дані, щоб завдати якомога більшої шкоди критичній інфраструктурі України.

Крім того, українські військові сьогодні збили російський безпілотник "Орлан-10" над Київщиною. Вони хотіли провести розвідку наслідків удару.

Навіть розвідку проводили сьогодні на Київщині, де збили черговий розвідувальний безпілотник "Орлан-10". В режимі реального часу теж роблять розвідку,

– розповів Ігнат.

Черговий масований ракетний удар по Україні: коротко