Після масованої атаки є суттєві пошкодження, – Укренерго про ситуацію зі світлом
Джерело:Укренерго
В енергосистемі України після масованої ракетної атаки Росії зберігається дефіцит потужності. Під час чергової атаки окупанти завдали нових пошкоджень, які й спричинили дефіцит потужності.
Унаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об'єктам високовольтної мережі.
Зверніть увагу Відключення світла в Україні 27 січня: графіки та перелік міст
Росіяни пошкодили електростанції та високовольтну мережу
Крім того, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. Унаслідок цього виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.
В Укренерго повідомили, що наразі триває відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. Після ракетної атаки мережеві обмеження діють в Одесі.
В інших регіонах, де високовольтна інфраструктура зазнала російських ударів ракетами або дронами, споживачі заживлені за резервними схемами.
В Укренерго підкреслили, що після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.
Росія вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру України
- 26 січня російські військові під час масованого ракетного удару по Україні випустили 55 ракет. Українські сили ППО збили 47 ракет. Крім того, 25 січня наші воїни збили понад 20 "Шахідів".
- Під час ракетного обстрілу прильоти зафіксували у Києві. Також повідомлялося, що росіяни завдали ударів у Київській, Вінницькій та Одеській областях.
- У Київській області окупанти влучили в об'єкти цивільної інфраструктури, житлові й приватні будинки. Також було пошкоджено енергетичний об'єкт. В Одеській області росіяни влучили у 2 об'єкти енергетичної інфраструктури.
- За даними ДТЕК, екстрені відключення в Одеській області можуть тривати кілька днів, поки не буде відновлено пошкоджені енергооб'єкти.
- Міністр енергетики Герман Галущенко інформував, що ворог обстріляв об'єкти енергетики, намагаючись створити системний збій в енергосистемі України. 26 січня енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БпЛА по енергооб'єктах.
- Крім того, через масовану атаку Росії загинуло щонайменше 11 людей.