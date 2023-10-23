Удар по Одещині, обстріл теплоелектростанції ДТЕК: все, що відомо про нічну атаку по Україні

У ніч проти 23 жовтня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе і ракетами. На жаль, у деяких регіонах є руйнування.

Загалом ворог спрямував усі цілі на Південь. Все, що відомо про масовану атаку по Україні 23 жовтня, – розповість 24 Канал.

Важливо Знищені 14 БпЛА та ракета: у Повітряних силах уточнили результативність ЗСУ під час нічної атаки

Росія атакувала Одещину

Ворог спрямував дрони-камікадзе з кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одещини. Заходили на удар вони переважно з моря, де їх і зустріли підрозділи протиповітряної оборони. У підсумку 9 БпЛА було збито на Одещині.

Уламками збитого дрона було пошкоджено дах складської будівлі об'єкта припортової інфраструктури в Одеському районі. Пожежу оперативно приборкали. На щастя, люди не постраждали.

На Вінниччині знищили БпЛА

Українські захисники повідомили, що один безпілотник було успішно знищено на Вінниччині.

На Хмельниччині чули вибухи

В ОВА повідомили, що на Хмельниччині працювали сили ППО. Станом на цей час відомостей щодо постраждалих або пошкодження майна немає.

Що кажуть у Повітряних силах

Окупанти атакували "Шахедами", керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. Дронами-камікадзе ворог атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямував їх у різних напрямках – південні, східні та центральні регіони України.

Ракету Х-59 застосовано із літака Су-34 з повітряного простору ТОТ Запорізької області, а безпілотник невстановленого типу, імовірно, був запущений з північного кордону.

У підсумку всі повітряні цілі було знищено:

13 БпЛА "Shahed-136/131",

1 керовану авіаційну ракету Х-59,

1 ударний БпЛА (тип не встановлено).

Атака ворога по Київщині

У повітряному просторі Київської області фіксували БпЛА. Повітряна тривога тривала понад 2 години. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони.

На території області влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Інформація про постраждалих та падіння уламків не надходила.

Над Дніпропетровщиною збили ракету

На ранок наші Повітряні сили збили ракету. Військові з ПвК "Схід" знищили її над Синельниківським районом області.

Окупанти атакували Донеччину

Пізно ввечері російські військові атакували об'єкт інфраструктури. Упродовж кількох годин підрозділи ДСНС ліквідували пожежу, що виникла.

Росія вдарила по Херсонщині

Упродовж ночі російські військові атакували Бериславський та Херсонський райони. По селах Тягинка, Придніпровське та Микільське було випущено 14 авіабомб. Внаслідок атаки одна людина зазнала поранення. Також під обстріл потрапило село Кізомис.

Обстріл Сумської області

Вночі окупанти здійснили мінометні обстріли населених пунктів Зноб-Новгородське та Стара Гута у Шосткинському районі. Пошкоджено приватний будинок. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Росія обстріляла одну з теплоелектростанцій ДТЕК

Пізно ввечері внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.