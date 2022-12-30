Пошкодження не такі, як чекала Росія: в Укренерго розповіли, де найскладніша ситуація зі світлом
Джерело:Укренерго
В українській енергосистемі продовжує зберігатися дефіцит потужностей через російські атаки. Після обстрілів енергосистема відновлює нормальну роботу.
Станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності на тому ж рівні, що і до 29 грудня, коли відбулася масована ракетна атака. Повідомляється, що наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікували в Росії.
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Наслідки пошкоджень мали менший вплив, ніж очікував ворог
В Укренерго зазначили, що енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу. Продовжується набір потужності генерацією.
Водночас, внаслідок влучань у деякі енергооб'єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень,
– йдеться у повідомленні.
В Укренерго додали, що до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.
Росія масовано атакувала Україну: що відомо
- У четвер, 29 грудня, Росія вже вдесяте масовано атакувала Україну. Окупанти випустили 69 ракет, з яких наші воїни збили 54.
- Голова Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що атака Росії відбувалася у кілька серій. За його словами, атака Росії почалася ввечері з дронів-камікадзе.
- Після цього була масована ракетна атака, а згодом обстріли ракетами С-300 по Харківщині, Миколаївщині та деяких інших областях.
- Унаслідок цього було пошкодження мережі та деяких електростанцій. Станом на вечір 29 грудня були проблеми з доставкою енергії на Львівщині, Київщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині.
- Водночас значна частина генеруючих потужностей в енергосистемі була відновлена.