Масована атака по Україні 21 липня: які наслідки в областях

У ніч на 21 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні БпЛА. Внаслідок ворожих обстрілів є влучання та пошкодження в українських містах.

Росіяни у ніч на 21 липня здійснили комбіновану атаку по українських регіонах. Де лунали вибухи, що пошкоджено та скільки постраждало – розповідає 24 Канал.

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Що відомо про масовану атаку по Україні