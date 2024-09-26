Постраждала енергетика, фіксують пожежі: усе, що відомо про нічну атаку "Шахедів" 26 вересня

Росія масовано атакувала ряд регіонів України "Шахедами" вночі 26 вересня. Працювала протиповітряна оборона, але фіксують також пошкодження та пожежі.

У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про наслідки обстрілу безпілотниками для кожної з областей. Зокрема, про пошкодження інфраструктури та енергетичних об'єктів.

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Як загалом працювала ППО

Повітряні сили констатували, що захисникам неба вдалось ліквідувати 66 із 78 ударних безпілотників типу "Шахед", які росіяни запустили по Україні. Ще 8 ворожих безпілотників було локаційно втрачено у кількох регіонах.

Райони пусків:

місто Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край;

місто Орел, Орловська область;

місто Курськ, Курська область.

Водночас було знешкоджено 4 із 4 керованих авіаційних ракет Х-59/69, що росіяни запустили з акваторії Чорного моря по Одеській області.

Київ під прицілом "Шахедів"

Також ворог атакував Сумщину 2 ракетами невстановленого типу із Бєлгородської області.

За словами столичної влади, уламки одного зі збитих дронів впали у Печерському районі на житлову багатоповерхівку. Безпілотник пошкодив газову трубу на першому поверсі будинку, спричинивши її розгерметизацію. Спалахнула пожежа.

Інша частина уламків впала на території дитячого садочка. Загалом було пошкоджено близько 20 автомобілів та 4 житлові будинки.

Наслідки атаки дронів на столицю / Фото ДСНС та КМВА

Спершу інформували, що через атаку постраждала дитина. Однак згодом відповідну інформацію спростували.

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Яка ситуація на Заході України

Уночі міський голова Івано-Франківська констатував, що Прикарпаття атакують російські дрони, працює ППО.

В ОВА підтвердили, що було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Частина міста частково залишилася знеструмленою. Зокрема, йдеться про вулицю Незалежності, Коновальця, Січових Стрільців та Бандери.

Пожежа на Прикарпатті через атаку БпЛА / Світлини ДСНС

Наслідки атаки для Півдня

Запоріжжя. Росія завдала удару чотирма керованими авіабомбами. Зруйновано 11 приватних житлових будинків та 1 триповерховий. Поранено 8 людей, серед них є дитина.

Росія завдала удару чотирма керованими авіабомбами. Зруйновано 11 приватних житлових будинків та 1 триповерховий. Поранено 8 людей, серед них є дитина. Миколаївщина. Російські окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури. Влада повідомила про відключення для частини абонентів. Працюють енергетики.

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Що стосується Одещини, то Росія атакувала регіон ракетами та безпілотниками. Унаслідок удару загинула 62-річна жінка. Пошкоджено будівлі та автівки, фіксували займання сухої трави, але вогонь вдалось оперативно приборкати.

Голова ОВА наголошує, що правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.