Росія підняла у небо стратегічну авіацію: є загроза удару по Україні

Окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники. Ці борти є носіями крилатих ракет.

Повітряні сили ще не підтвердили зліт "тушок", але монітори вже запевняють у наявності кількох бортів у небі, як зауважив 24 Канал. Над Україною нависла загроза ракетного обстрілу.

Що відомо про загрозу ракетних ударів?

Ближче до півночі з 23 на 24 травня моніторингові спільноти повідомили, що щонайменше 2 борти Ту-95МС вже злетіли з"Оленьї" (кількість може зростати). Вони тримають курс у напрямку Каспійського регіону.

Звідти літаки можуть здійснити пуски крилатих ракет. Статися це може орієнтовно близько 3 години ранку.

Моніторинговий канал "Вартові Півдня" раніше повідомляв, що до ракетного удару по території України готові не менш як 4 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на аеродромі "Оленєгорськ" та 4 Ту-160 на аеродромі "Українка".

Також канал зазначив, що 4 російські судна споряджені ракетами "Калібр". Загальний залп складає до 21 ракети.

Що цьому передувало?

23 травня у зверненні до українців Володимир Зеленський попередив про загрозу. За даними від партнерів зі США та Європи, Росія готує удар по Україні "Орешником".

Також є ознаки підготовки ворогом комбінованої атаки на Україну, зокрема на Київ. Ракету середньої дальності противник може запустити якраз під час цього удару.

Посольство США в Києві теж попередило про можливу масовану повітряну атаку протягом найближчих 24 годин. Громадянам радять бути готовими швидко перейти в укриття та заздалегідь перевірити його розташування. Також рекомендують мати запас води, їжі й ліків, встановити застосунки для сповіщень про тривогу та стежити за повідомленнями місцевої влади й медіа.