Влучання по енергетиці й постраждалі серед цивільних: усе про масовану атаку України 1 червня

Російська армія вночі 1 червня масовано атакувала Україну ракетами різного типу, а також дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок обстрілу є влучання у енергооб'єкти в кількох областях нашої держави.

Окрім того, у низці областей внаслідок цинічних ударів окупантів є постраждалі серед цивільних громадян. Головне про нічну ворожу атаку України 1 червня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Російські ракети вночі долетіли аж до Закарпаття

Як відбувалася нічна ворожа атака

Близько 22:15 31 травня ворог запустив по Україні свої безпілотники типу "Шахед". Спочатку тривога поширилася на південні області нашої держави, а згодом розповсюдилася центральними та західними областями нашої держави.

Вже о 00:47 надійшла інформація про те, що російські "Шахеди" помічено в небі над Київською областю. В ОВА заявили, що ППО працює над знищенням цілей у небі.

О 01:41 1 червня Повітряні сили ЗСУ написали, що зафіксовано активність 4 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області та 2 бортів Ту-95МС з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області, що здійснюють політ у напрямку пускових рубежів.

О 02:20 у Вінниці пролунали вибухи, туди летіли ворожі "Шахеди". Тоді повідомляли про ймовірну роботу нашої протиповітряної оборони.

Далі близько 03:17 вибухи пролунали у Запоріжжі. Місцеві телеграм-канали писали, що ворог, імовірно, влучив у місто за допомогою балістики.

Уже о 03:29 Повітряні сили повідомили про наявність перших ракет у повітряному просторі України. Згодом тривога розповсюдилася на всі області нашої держави.

Близько 04:06 у Львівській області також почули вибухи. В ОВА повідомляли, що "бойова робота триває", а в області фіксували як ракети, так і дрони-камікадзе ворога. Згодом вибухи почули і в самому Львові.

Після 4:10 в Київській ОВА повторно звернулися до жителів Київщини, цього разу – вже через ракетну атаку. В області знову працювали сили протиповітряної оборони.

Варто зазначити, що російські ракети долетіли на крайній захід країни – до Закарпаття. В ОВА повідомили, що дві крилаті ракети увійшли до повітряного простору області на значній висоті, однак одразу змінили курс на Львівщину.

Відбої повітряної тривоги по всіх областях України пролунали близько 06:12.

Які наслідки ворожого масованого обстрілу по областях

Вінницька область

У Вінницькій ОВА повідомили, що через падіння уламків збитого "Шахеда" в області сталася пожежа. Усі служби вже працюють на місці.

Голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов наголосив, що постраждалих чи загиблих на місці падіння уламків немає.

Запоріжжя

За даними місцевої влади, ворог поцілив в один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що є руйнування. Зокрема, пошкоджені й понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери.

На щастя, обійшлось без постраждалих внаслідок удару. Водночас у патрульній поліції Запорізької області повідомили, що рух Дніпровською ГЕС тимчасово перекрито.

Балаклія

У Балаклійській МВА розповіли, що Росія поцілила по приватній житловій забудові. Попередньо внаслідок атаки постраждало 12 осіб. Серед них – 8 дітей та вагітна жінка.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що на момент ракетного удару у двох будинках перебувало 12 людей: 4 дорослих (з них — одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років.



Наслідки нічної атаки по Балаклії / Фото з телеграм-каналу Олега Синєгубова

Внаслідок удару виникла пожежа. У міській військовій адміністрації Балаклії зазначили, що всім постраждалим надають медичну допомогу.

Згодом глава МВС Ігор Клименко зазначив, що на Харківщині ворог вдарив по базі відпочинку.

Прикарпаття

У Івано-Франківській ОВА зазначили, що ціллю ворога був об’єкт енергетичної інфраструктури. Відомо також, що внаслідок атаки виникла пожежа. До її ліквідації було залучено 101 вогнеборець і 33 одиниці техніки.

На щастя, обійшлось без постраждалих. Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук висловила слова вдячності нашим рятувальникам.

Дніпропетровська область

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що цієї ночі в області працювала ППО. Оборонці збили ракети й "Шахеди". Зокрема, в області ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

"Сталися кілька пожеж. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих", – написав Лисак.

Глава Дніпропетровщини також наголосив, що по Нікополю ввечері окупанти поцілили з артилерії. З обстрілу та атаки дронами-камікадзе в місті розпочався й ранок. Під ударом опинилася також Покровська громада області.

Поранені четверо людей. Серед них – 7-річна дівчинка. А ще 69-річний чоловік й дві жінки – 74 та 68 років. Їм надають всю необхідну меддопомогу,

– сказав очільник ОВА.

Окрім того, Лисак зауважив, що після нічної атаки пошкоджені автобус, двоповерхова будівля, що не експлуатувалася, приватний будинок, господарська споруда. Згодом посадовець розповів, що оборонці неба вночі та зранку збили над Дніпропетровщиною 9 ракет та 10 "Шахедів".

Крім цього, глава МВС Ігор Клименко зазначив, що на Дніпропетровщині FPV-дрон атакував маршрутний автобус.

Наслідки нічної ворожої атаки на Дніпропетровську область / Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака

Київська область

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що сьогодні окупанти атакували, комбінуючи удари дронами та ракетами.

В області працювали сили ППО. Дякуємо нашим захисникам неба. Є збиті ворожі цілі. Влучання в об'єкти житлової та критичної інфраструктури на території області відсутні. Постраждалих немає,

– написав він.

За його словами, всі оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків атаки ворога.

Львівська область

ДСНС оперативно ліквідувала всі пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури. На Львівщині внаслідок атаки травми отримали 4 людини. Водночас очільник Львівської ОВА Максим Козицький написав, що про постраждалих нічого невідомо.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. За його словами, є руйнування.

Зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи ПвК "Захід" у своїй зоні відповідальності знищили 18 ракет та 6 "Шахедів".

Полтавська область

Філіп Пронін, очільник Полтавської ОВА, розповів, що вночі окупанти атакували регіон і в межах області кілька разів могли чути звуки вибухів.

Завдяки нашим оборонцям, влучань на території Полтавської області не зафіксовано,

– написав він.

На щастя, внаслідок російської атаки на Полтавщину ніхто не постраждав.

У яких областях є влучання в енергетику

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що 1 червня Росія атакувала енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Наразі фахівці ще уточнюють наслідки обстрілу. Робота над ліквідацією наслідків російської атаки ще тривають.

Тим часом у Кіровоградській ОВА підтвердили, що в регіоні уражений обʼєкт енергетичної інфраструктури. За попередніми повідомленнями, постраждалих немає.

Згодом у ДТЕК розповіли, що Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії. Там зазначили, що ніч видалась важкою для української енергетики.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки. Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці.

Скільки ворожих цілей збили сили ППО

Командувач Повітряних сил ЗСУ – генерал Микола Олещук розповів, що усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА вночі. Зокрема, мовиться про такі типи ворожих цілей як:

35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря – Росії);

4 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Криму);

1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);

10 крилатих ракет "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);

47 ударних БпЛА типу "Шахед" (район пусків Приморсько-Ахтарськ – Росії).

В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль. А саме:

30 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети «Калібр»;

1 крилату ракету "Іскандер-К";

46 ударних БпЛА типу "Шахед".

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Як відреагував на нічну атаку Зеленський

Глава держави наголосив, що цієї ночі був черговий обстріл з понад 50 ракет різних типів і близько 50 дронів "Шахед". Атака була спрямована на Південь, Центр і Захід України.

Цивільні люди, інфраструктура, енергетичні об'єкти – це те, з чим воює Росія,

– сказав Зеленський.

Президент подякував усім нашим воїнам за те, що більшість з ворожих цілей знищено, але були й влучання. За словами глави держави, усі служби працюють на місці, щоб забезпечити відновлення та допомогу, а кожен постраждалий отримає всю необхідну допомогу.

"Головна мета Росії – нормалізувати терор, використати відсутність достатньої кількості засобів ППО та рішучості партнерів України", – пояснив український очільник.

Глава держави зауважив, що російські загарбники розуміють лише мову сили. І єдиний спосіб зупинити цей терор і не дати йому стати нормою – своєчасно ухвалювати ефективні рішення.

Повний захист українського неба має стати нормою, щоб божевільні в Кремлі зрозуміли, що їхній терор не досягає своїх цілей,

– сказав Зеленський.

Він також зазначив, що партнери точно знають, що для цього потрібно. Мовиться про додаткові Patriot та інші сучасні системи ППО для України. Також це прискорення та розширення постачання F-16 в Україну і забезпечення наших воїнів усіма необхідними спроможностями.

"Лише тоді, коли Путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор", – пояснив глава держави.

Зеленський зазначив, що це випробування на людяність і рішучість для вільного світу. Тому або ми разом пройдемо цей тест, або світ зануриться в ще більшу дестабілізацію та хаос.