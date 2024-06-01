Дніпропетровщину атакували "Шахеди" і ракети: там спалахнули пожежі, є постраждалі

Російські загарбники вночі 1 червня атакували Україну "Шахедами" і крилатими ракетами. Внаслідок обстрілу постраждала і Дніпропетровська область.

Там внаслідок нічної масованої атаки є влучання. У деяких місцях спалахнули пожежі.

До теми Російські ракети вночі долетіли аж до Закарпаття

Які наслідки нічної атаки у Дніпропетровській області

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що цієї ночі в області працювала ППО. Оборонці збили ракети й "Шахеди". Зокрема, в області ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

"Сталися кілька пожеж. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих", – написав Лисак.

Глава Дніпропетровщини також наголосив, що по Нікополю ввечері окупанти поцілили з артилерії. З обстрілу та атаки дронами-камікадзе в місті розпочався й ранок. Під ударом опинилася також Покровська громада області.

Поранені четверо людей. Серед них – 7-річна дівчинка. А ще 69-річний чоловік й дві жінки – 74 та 68 років. Їм надають всю необхідну меддопомогу,

– сказав очільник ОВА.

Окрім того, Лисак зауважив, що після нічної атаки пошкоджені автобус, двоповерхова будівля, що не експлуатувалася, приватний будинок, господарська споруда. Усі наслідки посадовець продемонстрував на фото.

Наслідки нічної російської атаки на Дніпропетровську область / Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака

За даними глави Дніпропетровської ОВА, яких збитків завдав ворог області, зараз уточнюється. Згодом Лисак розповів, що оборонці неба вночі та зранку збили над Дніпропетровщиною 9 ракет та 10 "Шахедів".

Скільки всього цілей запустив ворог по Україні

Повітряні сили ЗСУ вранці 1 червня розповіли, що ворог масовано атакував нашу державу вночі "Шахедами" і ракетами. Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА.

В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль. Зокрема, 30 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", 1 крилату ракету "Іскандер-К", 46 ударних БпЛА типу "Шахед".

Варто зазначити, що цієї ночі ворог застосовував ракети типу "Калібр" із північно-східної частини акваторії Чорного моря. Усього росіяни випустили цієї ночі 10 таких ракет по нашій державі.