Спецпредставник Трампа Келлог відреагував на масовану атаку по Україні на Різдво

Спеціальний представник Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог відреагував на масовану атаку по нашій країні, яку здійснила Росія 25 грудня. Американський посадовець рішуче засудив дії країни-агресорки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Кіта Келлога у соцмережі Х, раніше відомій як твіттер. Внаслідок цієї масованої російської атаки знову постраждала українська енергетична інфраструктура.

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Що написав Келлог про масовану атаку України на Різдво

У своєму дописі спецпредставник Трампа написав, що Різдво має бути часом миру. Але на Україну жорстоко напали саме в це велике християнське свято.

Завдавати масштабних ракетних та безпілотних ударів в день Різдва Господнього – неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін,

– зазначив він.

Келлог також підкреслив, що США як ніколи налаштовані встановити мир у регіоні між Україною та Росією.

Згодом на цей допис відреагував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він подякував Кіту Келлогу за "чесну, людську позицію".

"Російський обстріл цивільної інфраструктури на Різдво – особливо цинічний. Хоча за роки цієї війни Росія довела, що вбивства цивільних людей та дітей – улюблена справа режиму Путіна та командирів його армії", – написав він.

Як реагували у світі на ворожий масований обстріл України

Глава МЗС Британії Девід Леммі у соцмережі Х також виклав допис, де засудив російську атаку на Україну 25 грудня.

"Путін обрав Різдво, щоб завдати удару по мирних жителях України. Зеленський має рацію, це – не по-людськи", – зазначив він.

Британський міністр також підкреслив, що думки британців з українським народом, і вони будуть на боці українців в цей день і кожен день.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк також відреагувала на масований обстріл України.

Різдвяний "подарунок" від Росії для України: понад 70 ракет і 100 безпілотників, спрямованих на українські родини, які святкують у своїх домівках, і енергетичну інфраструктуру, яка їх зігріває,

– написала вона.

Окрім того, Брінк підкреслила, що вже третю зиму Росія нещадно обстрілює Україну під час свят.