Не бачу особливих експериментів, – Ігнат про звіт ISW щодо масованої атаки України з Росії

Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що напередодні ракетного обстрілу росіяни могли достатньо довго готуватися й експериментувати з обстрілами. Водночас військові особливих експериментів у російській атаці не вбачають.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зауважив, що обстріл був подібним до того, що окупанти здійснювали раніше, передає 24 Канал.

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Ігнат висловився про звіт ISW щодо атаки України Росією

Речник Повітряних сил заявив, що не бачить в останній масованій атаці росіян по Україні особливих експериментів. Адже вони роблять те саме, що робили й у 2022 році.

Обстріл масований, ракетами різних типів, ударними БпЛА, тут новизни немає, єдине, що в цьому нове, це дуже багато – 158 засобів повітряного нападу одночасно, це абсолютно рекордна цифра, яку ми давно не бачили,

– сказав він.

Ігнат наголосив, що ця атака відрізнялася від попередніх масованих тим, що було застосуванням величезної кількості ракет, а саме 90 крилатих ракет. Водночас він нагадав, що ГУР МО повідомляло, що в місяць окупанти здатні разом виготовити близько сотні усіх типів ракет.

"Те, що вони потенційно можуть і далі це робити, це зрозуміло, але тут уже треба погодитися з Інститутом вивчення війни, що надовго так не вистачить, якщо вони будуть завдавати таких ударів частіше", – наголосив речник.

Він також зазначив, що Повітряні сили знають запаси ракет росіян. Це 900 ракет усіх разом: і крилатих і балістичних, і "Кинджалів" тощо.

Наостанок Юрій Ігнат сказав, що в України немає іншого варіанту, як посилювати ППО, створювати додаткові мобільні вогневі групи й розраховувати на якомога швидші постачання додаткових систем протиповітряної оборони західного зразка і боєкомплекту до них.

Аналітики ISW висловилися стосовно масованої атаки України з Росії