Реакція світу на цинічні удари росіян по Києву: що кажуть політики

Росія здійснила масовану атаку на Україну 17 червня, основним напрямком ударів була столиця. Політики інших країн прокоментували подію.

Різні реакції на російський терор представників інших країн зібрав 24 Канал.

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Як у світі реагують на обстріл України

Російські загарбники застосували 175 дронів, 14 крилатих ракет та щонайменше 2 балістики для атаки на Київ 17 червня. Ворог обстріляв об'єкти критичної інфраструктури, освітні заклади та житлові будинки.

Президент США заявив, що нічого не знає про атаку. На запит журналістів прокоментувати російські удари він стенув плечима і перепитав, коли був обстріл.

Я перевірю, і ми повернемося до цього питання. Я маю на це подивитися,

– видав Дональд Трамп.

Посол Британії Мартін Гарріс розкритикував атаку росіян. "Нерозбірливий напад Росії на Київ та інші міста – це жахливе нагадування про те, що вона безжально продовжує свою війну, у той час, як Україна та її партнери прагнуть справедливого й тривалого миру", – написав він.

Публікація Мартіна Гарріса в соцмережі "X" / Скриншот 24 Каналу

Главу дипломатії ЄС Каю Каллас процитували у The Guardian. Вона назвала нічну атаку Росії одним з найруйнівніших авіаударів по Києву за час війни.

Росія залишається невблаганною у своїх атаках, націлених на цивільне населення, і продовжує війну. Це ще один знак того, що Росія просто не зацікавлена в мирі. Тому ми повинні продовжувати тиск,

– наголосила Каллас.

У міністерстві закордонних справ Німеччини також прокоментували подію. Там написали, що, поки світ стежить за ситуацією на Близькому Сході, Путін продовжує бомбардувати Україну. "Понад десяток загиблих лише в Києві свідчать: Росія використовує дипломатію лише як декорацію. Путін не хоче вирішення конфлікту – він хоче капітуляції України. Ми й надалі посилюватимемо тиск на нього", – йдеться у публікації.

Відповідь МЗС Німеччини на атаку Росії / Скриншот 24 Каналу