Десятки "Шахедів", приліт по енергетиці: все про масовану атаку 18 листопада

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч на 18 листопада, застосувавши ударні безпілотники типу "Шахед". Попри те, що більшість дронів вдалось збити, є влучання. Зокрема, стався приліт по об'єкту енергетики в Одесі.

Знищено 29 з 38 дронів

Нічна атака тривала 8 годин: з 20:00 вечора до 4:00 ранку. Росіяни атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил.

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Запустили дрони з північного та південно-східного напрямків – Курської області, Приморсько-Ахтарська (Росія).

Як повідомили у Повітряних силах, усього було зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників "Шахед", з яких знищити українській ППО вдалось – 29.

Влучання по об'єкту енергетики

Під час атаки "Шахедів" в Одеському районі сталось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок влучання пошкоджено адмінбудівлю. На місці спалахнула пожежа, яку загасили, повідомили в ОК "Південь".

Зазначають, що унаслідок атаки один співробітник отримав поранення, його госпіталізували.

Пожежа у Запоріжжі

Під час атаки ворог випустив по Запоріжжю 8 безпілотників, 4 з них вдалося знищити, повідомив глава Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, внаслідок атаки зайнялась пожежа на об'єктах інфраструктури. Інформації про постраждалих наразі не було.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що вибуховою хвилею у кількох житлових будинках було ушкоджено вікна. Водночас він уточнив, що комунальники оперативно почали ліквідацію наслідків і вже закрили частину вікон.

Ситуація в інших областях: де збито цілі

Сили та засоби ППО знищили усі повітряні цілі на підступах до Києва. За попередніми даними місцевої влади, в місті без жертв та руйнувань.

ОК "Південь" прозвітувало, що силами протиповітряної оборони у зоні їх відповідальності знищено 8 дронів. Зокрема, 6 у небі Миколаївської області та по одному на Херсонщині та Одещині.

А в зоні відповідальності ПК "Схід" у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України знищено 9 БпЛА "Шахед".

Під час атаки про вибухи повідомляли жителі Хмельниччини. Станом на ранок у Хмельницькій ОВА підтвердили, що в області працювала ППО.

"Вночі, під час повітряної тривоги, в області працювали сили ППО. Повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило", – ідеться в повідомленні.

Мобільні групи Сил оборони також відбили атаку дронів по Чернігівщині, про це повідомили в ОК "Північ". Зазначають, що в результаті вибухів пошкоджено інфраструктурні будівлі. Минулось без жертв.

Водночас дані щодо наслідків терористичної атаки уточнюються.