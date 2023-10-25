Росія обстріляла Україну у ніч проти 25 жовтня: все, що відомо

Держава-агресор не припиняє атакувати українські міста та села. У ніч проти середи 25 жовтня росіяни знову били по Україні.

Повітряна тривога була в багатьох областях. На жаль, є руйнування, а під завалами можуть бути люди. 24 Канал стежить за інформацією та буде повідомляти про нові деталі нічної атаки.

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Що відомо про нічну атаку Росії

У Полтавській області уночі була загроза "Шахедів", безпілотники були й у Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Хмельницькій областях. Вибухи були у Хмельницькій, Черкаській, Херсонській, Полтавській, Житомирській і Миколаївській областях, усюди працювала ППО.

Після опівночі агресор вдарив по Нікопольщині. Під артилерійський вогонь потрапила Марганецька громада. Понад пів десятка снарядів поцілили по одному з тамтешніх сіл, на щастя, поранених немає.

Після 22 години росіяни випустили 13 керованих бомб по Херсонщині, був ракетний удар і атака "Шахедом". На місці одного з прильотів триває рятувальна операція, під завалами можуть бути люди. Масштаби руйнувань уточнюють. Також був артилерійський обстріл Комишан та Корабельного району міста Херсон.

На Миколаївщині знищили два "Шахеди", по акваторії Очаківської громади били з артилерії.

Значні пошкодження у Славуті на Хмельниччині

У Славуті вибухи були вже після відбою, мер міста Василь Сидор каже, що на території громади багато ушкоджень. У середу 25 жовтня там не працюватимуть освітні заклади. Усім пораненим надається допомога, збитки оцінюють. Детальну інформацію обіцяють згодом. Наразі відомо, що у Шепетівському районі на цивільний об'єкт критичної інфраструктури впали уламки БпЛА. В ОВА кажуть: Хмельницька область не вперше стає ціллю росіян: ворог прагне позбавити людей світла та тепла.

Наслідки обстрілу пожежно-рятувальної частини у Славуті та Нетішині / Фото ДСНС

За словами мера Славути, в місті пошкоджено усі 28 освітніх закладів, це школи та садочки (в інших джерелах можна побачити цифру 22). Зачепило також котельні.

На 13 годину 25 жовтня відомо, що постраждали 18 цивільних, двоє потерпілих у реанімації. Станом на дев’яту ранку до медзакладів із різними ступенями ушкоджень звернулося 20 людей.

У Славуті пошкоджена лікарня, промислове підприємство і близько 300 багатоповерхових будинків, а також приватний сектор.

1 860 споживачів у Славуті та Нетішині знеструмлено, адже пошкоджено лінії електропередач.

Хмельницька АЕС теж зазнала пошкоджень, адже росіяни вдарили поблизу цієї атомної станції. У двох корпусах АЕС повилітали вікна.

Як отримати компенсацію за пошкоджене житло

У чотирьох громадах Хмельниччини – Нетішинській, Крупецькій, Славутській і Улашанівській – є руйнування. Вони розташовані неподалік того об'єкту критичної інфраструктури, який планували атакувати росіяни. Там вибило вікна та двері, пошкодило балкони. У Славутській та Нетішинській громадах уже працює комісія, яка оцінить збитки. Люди зможуть отримати допомогу.

Щоб сповістити про ушкодження, необхідно:

зробити фото- та відеофіксацію;

зателефонувати за номером 098-638-92-11 або 7-65-64 (для Славутської громади) та 068-042-70-95, 098-983-32-81, 0800 213-775, 9-10-17 (для Нетішинської громади);

назвати адресу, ПІБ, зворотні контактні дані.

Також заявку про пошкоджене майно можна подати в застосунку "Дія" у розділі "ЄВідновлення".

Інформація від правоохоронців

У МВС повідомили такі дані:

На Хмельниччині поранено 16 людей, у Славуті Шепетівського району внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, два навчальні заклади, адмінбудівля, крамниця та автомобілі. Також у Славуті та Нетішині вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин і будівля відділу поліції.

На Дніпропетровщині близько опівночі обстріляли село Добра Надія Нікопольського району, на щастя, жертв нема.

Херсонщина зазнавала обстрілів 12 разів, найбільше постраждав Бериславський район – по ньому нанесли 9 авіаударів. Також з артилерії ворог обстріляв Херсон, а вдосвіта із танка поцілив по селищу Антонівка.

На Харківщині о 03:00 обстріляли Вовчанськ, влучили по приватному будинку.

Яку зброю застосували окупанти

У ніч на 25 жовтня 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" на Миколаївщині знищили два ворожі ударні БпЛА Shahed-136/131, а на Херсонщині один розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Повітряні сили знищили усі 11 БпЛА Shahed-136/131, росіяни запускали їх із Приморсько-Ахтарська. Працювала наша винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Ситуаційний центр Міністерства оборони України повідомив, що протягом минулої доби російські війська обстріляли територію десяти областей України. Били з різних видів озброєння –гранатомети, міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БпЛА та тактична авіація. Загалом росіяни атакували 122 населені пункти та 74 об'єкти інфраструктури.



Які області атакувала Росія у ніч на 25 жовтня 2023 року