Зеленський заявив про нову тактику масованих атак Росії

У ніч проти 22 лютого Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Якщо раніше ворог цілився переважно по об'єктах енергетичної інфраструктури, то тепер він дедалі частіше обирає для себе інші мішені.

Володимир Зеленський провів нараду з представниками областей, де обговорив нову тактику масованих обстрілів.

Яку нову тактику Росія використовує під час масованих атак?

Окупанти почали частіше бити по об'єктах логістики. Передусім це залізниця, а також водопостачання.

Президент заявив, що влада на місцях має взяти до уваги цю загрозу і забезпечити відповідній інфраструктурі надійний захист. "Протиповітряна оборона, Міністерство оборони, урядові структури теж отримали необхідні завдання. Я розраховую, що на всіх рівнях робота буде спільною і справді оперативною", – додав глава держави.

Нагадаємо, що уночі 22 лютого Росія запустила по Україні 345 ракет і дронів. Під основним ударом опинилися Київщина, Кіровоградщина, Полтавщина та Одещина.

Які наслідки російської атаки на Україну 22 лютого?