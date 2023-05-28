Масована нічна атака України: у Повітряних силах розповіли, чи були пуски ракет
28 травня російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе. Однак у Повітряних силах заявили, що, можливо, були пуски ракет на передній лінії фронту.
Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Він зазначив, що наразі вся інформація уточнюється.
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Чи запускали росіяни ракети під час нічної атаки
За словами Ігната, інформації щодо ракет поки що немає. Можливо, були пуски на передній лінії. Більш уточнену інформацію надасть Генеральний штаб ЗСУ.
Наразі мовиться про ударні дрони. Також є інформація про розвідувальні дрони, це може бути "Орлан-10" та "Мерлін",
– зауважив речник Повітряних сил.
До того ж начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що наразі уточнюється вся інформація.
"Але можна сказати, що в нашій зоні відповідальності пуски ракет не спостерігалися. І активність ворожої авіації була виключно вздовж лінії фронту ще на початку нічної пори, коли ворог атакував Бериславський район", – уточнила вона.
Нічна атака 28 травня: усі деталі
- За попередніми даними, силами і засобами ППО у повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників окупантів.
- У КМВА заявили, що, попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю.
- За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.
- У Голосіївському через збиття дронів: уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну – госпіталізували.
- У Печерському районі загорівся дах будинку.
- У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.
- Зауважимо, що під час повітряної тривоги вночі жителі Києва повідомляли, що нібито відчули підземні поштовхи. Після цього у мережі почали говорити про землетрус у столиці. Однак експерти наразі не підтвердили цю інформацію.
- До речі, під ворожою атакою опинилися Житомирщина. Міський голова Сергій Сухомлин повідомив, що один із дронів влучив у регіоні. Наразі постраждалих немає – за допомогою до лікарів не зверталися.