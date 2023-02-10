У США та ЄС відреагували на масований ракетний удар по Україні

Росіяни вранці 10 лютого провели чергову масовану ракетну атаку територій України. Слова співчуття та свою підтримку висловили українцям іноземні партнери.

Зокрема відреагували на російську агресію представники США та ЄС. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Деталі – читайте далі.

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Реакція союзників на нову масовану ракетну атаку

Як зазначають у SPRAVDI, після чергової цинічної атаки росіян на критично важливу інфраструктуру країни, слова підтримки українцям висловили іноземні дипломати та політики. Зокрема мовиться про посла США в Україні Бріджит Брінк, президента Євроради Шарля Мішеля та главу представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса.

Що саме вони написали

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк у своєму пості зазначила, що нові удари ніяким чином не зламають українців. Українська держава залишається сильною, а світло завжди переважатиме над темрявою.

Глава Євроради Шарль Мішель підкреслив, що дії росіян – воєнні злочини. Їхні цинічні масовані атаки не зупинять ні Україну, ні її партнерів. Мішель пообіцяв, пришвидшити відправку нової військової допомоги, зокрема систем ППО.



Шарль Мішель про російську масовану атаку / Скриншот 24 Каналу

Матті Маасікас, своєю чергою, припустив, що росіян дуже розгнівав успіх закордонних візитів Володимира Зеленського, тому вони влаштували масовану атаку. Однак намагання окупантів деморалізувати українців – приречені на провал.

Масовані авіаудари по Україні з раннього ранку. Ніби реакція на дуже успішні візити Зеленського до європейських столиць в останні дні, де його зустрічали як члена сім'ї. Як і у випадку з такими ударами раніше, шансів зламати рішучість українців немає,

– констатував Маасікас.

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