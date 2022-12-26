У Кривому Розі помер чоловік, який 16 грудня постраждав від ракетного удару

Зранку 16 грудня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. На жаль, внаслідок атаки гинуть люди й через декілька днів потому.

16 грудня ракета країни-терористки поцілила у житловий будинок у Кривому Розі. Тоді п'ятеро людей загинули, однак 26 грудня кількість жертв атаки зросла.

До теми Російська ракета вбила подружжя у Кривому Розі: під завалами знайшли тіло їхньої дитини

У лікарні помер чоловік

Як повідомив Олександр Вілкул, медики 10 днів боролися за життя 51-річного Анатолія Олександровича Калініченко. Він отримав поранення 16 грудня під час вибуху ворожої ракети.

Однак попри зусилля лікарів спасти чоловіка не вдалося, адже травми були критичними.

Вічна пам'ять. Моє співчуття рідним та близьким. Окупанти – будьте прокляті,

– написав Олександр Вілкул.

Масований обстріл України 16 грудня: коротко

У цей день Росія випустила по Україні понад 60 ракет, при чому вона вперше застосувала стратегічні бомбардувальники з району аеродрому Енгельса.

Внаслідок атаки вибухи лунали в Київській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській, Полтавській, Вінницькій, Тернопільській, Одеській та Запорізькій областях. Однак у багатьох з них влучанням завадила ППО.

У цей день голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що було зафіксовано влучання ворога по об'єктах критичної інфраструктури в деяких областях України. Втім, він не уточнив, де саме.

24 канал висловлює співчуття рідним і близьким Анатолія Олександровича.