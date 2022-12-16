У Зеленського відреагували на нову хвилю російських ударів по Україні

Росія вкотре продемонструвала, що вона діє, як країна-терористка. 16 грудня окупанти завдали масованої ракетної атаки по мирним містам України.

Керівника ОПУ Михайло Подоляк прокоментував чергову масовану атаку російських загарбників.

До теми Росія 9 раз масовано атакувала Україну: що відомо про новий ракетний обстріл

Подоляк закликає надати Україні ППО

Подоляк наголосив, що Росія вдалась до чергового обстрілу українських міст, енергетики та житлових будинків.

Радник голови Офісу президента вкотре розкритикував пропозиції світових лідерів, які пропонують "мирне врегулювання", аби "зберегти обличчя" Владіміру Путіну.

Чи варто ще більше гальмувати процес передачі ППО, щоб "не допустити ескалації"?,

– пише Подоляк.

Що відомо про масовану атаку 16 грудня

Російські загарбники вкотре завдали масованого ракетного удару по нашій країні. Загарбники випустили понад 60 ракет.

Ракети запустили з літаків ТУ-95, Х-555, Х-101. Також є пуски "Калібрів" з Чорного моря. Цього разу окупанти вперше застосували стратегічні бомбардувальники з району аеродрому Енгельса, безпосередньо, де ті літаки знаходяться на стоянках.