Масована ракетна атака 26 січня: загинули 11 людей

Росія 26 січня завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Загинули щонайменше 11 людей.

Також є постраждалі. Про це заявив пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону, інформує 24 канал.

До теми Росія масовано атакувала Україну ракетами 26 січня: все, що відомо

Він розповів, що ракетні удари та атаки дронами були в 11 областях. Становм на 15:00 відомо про 11 загиблих та 11 травмованих.

Масована атака: що відомо

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну іранськими дронами. Схоже, вони хотіли перевантажити систему протиповітряної оборони. Однак наші захисники збили 24 "Шахіди".