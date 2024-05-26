Крилаті ракети з Ту-95МС досягли повітряного простору України: де є загроза удару
Приблизно о 23 годині 25 травня моніторингові спільноти повідомили про зліт стратегічних бомбардувальників ворога Ту-95мс та Ту-22м3. Повітряні сили підтвердили небезпеку о 23:54.
Відтак очевидною стала ймовірність масованої ракетної атаки цієї ночі. За попередніми підрахунками, якщо виліт стратегічної авіації ворога бойовий, крилаті ракети Х-101 мали б опинитися у нашому небі о 03:30 – 05:30.
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Ракетна атака ворога 26 травня: що відбувається в Україні
Ракети зникли з радарів, повідомив міський голова Львова. Але атака ще триває! Також зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область Росії), – ПС. Крилаті ракети на Тернопільщині змінили напрямок руху на Івано-Франківськ, – Повітряні сили. Львів увага! Дві ракети в напрямку нашої області! – мер Садовий. Монітори пишуть – ракети вже в Тернопільській області, Старкон оминули. Вектор західний. Ракети з Житомирщини заходять у Хмельницьку область, вектор руху на захід – можливо, на Старокостянтинів, пишуть ПС. Ракети на півночі Житомирщини, курс західний, – ПС. Крилаті ракети зараз на півночі Київської області, курс західний, – ПС. Ракетна небезпека для західних областей! – Повітряні сили. Крилаті ракети залетіли до повітряного простору України! Подбайте про безпеку! Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками, – Повітряні сили. Мовиться про Ту-95, які можуть запускати Х-101. Як повідомляють моніторингові спільноти, Ту-22м3 були на передислокації та станом на загаз не загрожують Україні. А от Ту-95МС рухаються до пускових рубежів. Повітряні сили повідомили, що зафіксовано виліт щонайменше 3 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Це носій крилатих ракет Х-101/Х-555. А за кілька хвилин у ПС уточнили, що фіксували виліт орієнтовно 5 бортів Ту-22м3 з того ж аеродрому. Ці літаки несуть ракети ракет Х-22/Х-32. Отже, цієї ночі можливий масований ракетний обстріл, якщо виліт російських літаків бойовий.
Ракети змінили напрямок руху з Тернопільщини на Хмельниччину.
Ракети у повітряному просторі Львівської області, – ОВА.
Наразі ракети заходять через Київщину, Чернігівщину.
Ракети зникли з радарів, повідомив міський голова Львова. Але атака ще триває!
Також зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область Росії), – ПС.
Крилаті ракети на Тернопільщині змінили напрямок руху на Івано-Франківськ, – Повітряні сили.
Львів увага! Дві ракети в напрямку нашої області! – мер Садовий.
Монітори пишуть – ракети вже в Тернопільській області, Старкон оминули. Вектор західний.
Ракети з Житомирщини заходять у Хмельницьку область, вектор руху на захід – можливо, на Старокостянтинів, пишуть ПС.
Ракети на півночі Житомирщини, курс західний, – ПС.
Крилаті ракети зараз на півночі Київської області, курс західний, – ПС.
Ракетна небезпека для західних областей! – Повітряні сили.
Крилаті ракети залетіли до повітряного простору України! Подбайте про безпеку!
Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками, – Повітряні сили. Мовиться про Ту-95, які можуть запускати Х-101.
Як повідомляють моніторингові спільноти, Ту-22м3 були на передислокації та станом на загаз не загрожують Україні. А от Ту-95МС рухаються до пускових рубежів.
Повітряні сили повідомили, що зафіксовано виліт щонайменше 3 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Це носій крилатих ракет Х-101/Х-555.
А за кілька хвилин у ПС уточнили, що фіксували виліт орієнтовно 5 бортів Ту-22м3 з того ж аеродрому. Ці літаки несуть ракети ракет Х-22/Х-32.
Отже, цієї ночі можливий масований ракетний обстріл, якщо виліт російських літаків бойовий.
Зауважмо, що окрім ракет ворог проти ночі 26 травня застосував і ударні безпілотники. Серед іншого "Шахедами" атакували Одеську область (там відпрацювали сили ППО), Дніпропетровську, Херсонську. Цього разу дрони-камікадзе залітали з південного напрямку.Важливо! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Примітно, що кілька тижнів Україна не зазнавала масованих ракетних атак (хоча лише від початку 2024 року таких було уже 14). Попередня трапилася 8 травня, тоді ворог застосував 76 засобів повітряного нападу (55 ракет та 21 ударний БпЛА). 59 цілей знешкодила ППО.