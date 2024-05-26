Крилаті ракети з Ту-95МС досягли повітряного простору України: де є загроза удару

Приблизно о 23 годині 25 травня моніторингові спільноти повідомили про зліт стратегічних бомбардувальників ворога Ту-95мс та Ту-22м3. Повітряні сили підтвердили небезпеку о 23:54.

Відтак очевидною стала ймовірність масованої ракетної атаки цієї ночі. За попередніми підрахунками, якщо виліт стратегічної авіації ворога бойовий, крилаті ракети Х-101 мали б опинитися у нашому небі о 03:30 – 05:30.

Важливо знати Росіяни підняли свої ТУ-95 для атаки по Україні: що це за літаки та якими ракетами б'ють

Ракетна атака ворога 26 травня: що відбувається в Україні

04:24, 26 травня Ракети зникли з радарів, повідомив міський голова Львова. Але атака ще триває!



Ракети змінили напрямок руху з Тернопільщини на Хмельниччину. Також зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область Росії), – ПС. 04:21, 26 травня Крилаті ракети на Тернопільщині змінили напрямок руху на Івано-Франківськ, – Повітряні сили. 04:15, 26 травня Львів увага! Дві ракети в напрямку нашої області! – мер Садовий.



Ракети у повітряному просторі Львівської області, – ОВА. 04:11, 26 травня Монітори пишуть – ракети вже в Тернопільській області, Старкон оминули. Вектор західний. 04:04, 26 травня Ракети з Житомирщини заходять у Хмельницьку область, вектор руху на захід – можливо, на Старокостянтинів, пишуть ПС. 03:54, 26 травня Ракети на півночі Житомирщини, курс західний, – ПС. 03:45, 26 травня Крилаті ракети зараз на півночі Київської області, курс західний, – ПС. 03:35, 26 травня Ракетна небезпека для західних областей! – Повітряні сили.



Наразі ракети заходять через Київщину, Чернігівщину. 03:30, 26 травня Крилаті ракети залетіли до повітряного простору України! Подбайте про безпеку! 02:31, 26 травня Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками, – Повітряні сили. Мовиться про Ту-95, які можуть запускати Х-101. 01:01, 26 травня Як повідомляють моніторингові спільноти, Ту-22м3 були на передислокації та станом на загаз не загрожують Україні. А от Ту-95МС рухаються до пускових рубежів. 00:01, 26 травня Повітряні сили повідомили, що зафіксовано виліт щонайменше 3 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Це носій крилатих ракет Х-101/Х-555. А за кілька хвилин у ПС уточнили, що фіксували виліт орієнтовно 5 бортів Ту-22м3 з того ж аеродрому. Ці літаки несуть ракети ракет Х-22/Х-32. Отже, цієї ночі можливий масований ракетний обстріл, якщо виліт російських літаків бойовий.

Зауважмо, що окрім ракет ворог проти ночі 26 травня застосував і ударні безпілотники. Серед іншого "Шахедами" атакували Одеську область (там відпрацювали сили ППО), Дніпропетровську, Херсонську. Цього разу дрони-камікадзе залітали з південного напрямку.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Примітно, що кілька тижнів Україна не зазнавала масованих ракетних атак (хоча лише від початку 2024 року таких було уже 14). Попередня трапилася 8 травня, тоді ворог застосував 76 засобів повітряного нападу (55 ракет та 21 ударний БпЛА). 59 цілей знешкодила ППО.