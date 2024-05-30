Україна під ракетним обстрілом: яку зброю застосовує та куди цілить ворог

Уже традиційно для травневих атак, ворог здійняв у повітря свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС приблизно о 23 годині, про що одразу написали моніторингові канали. Повітряні сили підтвердили це на початку доби 30 травня.

Загроза третьої за місяць масованої ракетної атаки виникла цієї ночі. Якщо виліт авіації ворога бойовий, крилаті ракети Х-101 досягнуть повітряного простору України між 3 та 5 годинами ранку – залежно від зони пусків.

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Ракетна атака ворога 30 травня: хронологія подій

03:35, 30 травня Тривога станом на зараз у Києві та більшості областей – і через "Шахеди", і через ракетну небезпеку від можливих пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. 03:25, 30 травня За інформацією моніторингових каналів, на пускових рубежах в районі Енгельса перебували 4 борти ТУ-95МС – вони могли здійснити пуск крилатих ракет Х-101. Очікуваний час підльоту ракет до нашого повітряного простору – близько 03:30 – 04:30. 02:35, 30 травня Повітряні сили повідомили, що здійснено пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі Енгельсу. 00:40, 30 травня Зафіксовано виліт 4-х стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

Окрім крилатих ракет уночі Україною кружляли й "Шахеди" – залітали із південного напрямку. Причім, за інформацією моніторингових спільнот, дронів було чимало. Ворожі безпілотники намагалися атакувати Дніпро, там чули вибухи, навіть кілька разів із перервою. Також окупанти балістикою обстріляли Харківську область. Місцева влада каже, є приліт, перебитий газогін, постраждали навколишні будинки, фіксують пожежу. Кілька людей постраждали.

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Україна в травні вже зазнавала масованих ракетних атак. Загалом від початку 2024 року їх було уже 15, а цього саме місяця – три. Попередні трапилися 8 травня (тоді ворог застосував 55 ракет та 21 ударний безпілотник, 59 цілей знешкодила ППО) та через кілька тижнів – 26 травня (14 ракет та 31 дрон, 12 ракет Х-101 знешкодили наші сили ППО). Поточна атака відбувається усього через кілька днів після минулої.