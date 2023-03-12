Шукали в Україні Patriot: ОК "Південь" про тактику росіян під час останнього масованого удару

Російські військові завдали масованого ракетного удару. Під час нього вороги випробовували українську ППО. Зокрема, вишукували Patriot, про які повідомили напередодні.

Про це під час телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона пояснила специфіку масованого ракетного удару 9 березня, передає 24 Канал. За словами речниці відомства, окупанти намагалися знайти системи Patriot.

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Україна очікувала на ракетний удар

Ми розуміли й очікували накопичення сил і засобів, відстежували ретельно дії ворога і розуміли, що готуються хвилеподібні атаки. Але, нагадаю, ми всі були готові до того, що вони будуть вишукувати нову тактику дій, в тому числі протидію нашій ППО,

– зауважила вона.

У чому полягала суть цієї хвилеподібної атаки? Наталія Гуменюк спробувала розкласти по полицях ці "хвилі". Як усе було:

спочатку атакували "Шахідами", обстрілюючи певні об'єкти та відволікаючи нашу ППО;

удар різними типами ракет, які вже використовувалися, зокрема для пошуку ППО;

застосування БпЛА для перевірки результатів ударів і дорозвідування роботи ППО;

нова хвиля обстрілів, зокрема балістичними ракетами.

Цілком очевидно, що таку тактику ворог використовував для того, щоб бодай якісь перемоги собі приписати. І перевірити нашу готовність на них реагувати. Чималу роль у цьому зіграла така попередня інформація про те, що вже Україна споряджена системами типу Patriot. І вони намагалися переконатися, чи воно так насправді,

– зауважила вона.

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