Масована атака 9 березня нічого не змінила у розстановці сил і скоєна хіба для пропаганди, – ISW

Російські військові завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Аналітики зауважили, що ця атака не вплине на перебіг війни. А здійснили її вороги, щоб потішити своє ж населення.

До такого висновку дійшли аналітики з Інституту з вивчення війни. На їхню думку, масована ракетна атака 9 березня мала на меті підтримувати російську державну пропаганду.

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Чому для пропаганди? Це яскраво демонструє звіт міністерства оборони Росії. У ньому повідомили, що під час масованої ракетної атаки буцімто влучили по військовій інфраструктурі, військово-промисловому комплексу й енергетичній інфраструктурі, яка підтримує українських військових. І, ясна річ, назвали запуск понад 80 ракет відповіддю за буцімто вторгнення у Брянську область 2 березня.

Зауважимо, що щось подібне було вже. Тоді після вибухів на Кримському мосту росіяни теж атакували Україну та заявляли, що це буцімто така їхня реакція на те, що сталося.

Насправді ж росіяни продовжили атакувати енергетичну інфраструктуру України. Про це свідчать повідомлення від українських офіційних осіб, а також світлини, якими ділилися в мережі. Нагадаємо, що одна з ракет ворога забрала 5 життів на Львівщині, влучивши у два житлові будинки. Тим часом в Інституті продовжують наголошувати на тому, що подібні ракетні удари не зможуть підірвати волю України. Ба більше, не сприятимуть покращенню позицій країни-агресорки на фронті.

Укладачі звіту також припустили, для чого Кремль запустив стільки ракет, які не може збити наявна в Україні ППО. Таким чином країна-агресорка, ймовірно, прагнула досягнути результатів у російському інформаційному просторі. На це вона пішла ціною ракет, яких у неї не так уже й багато. Наприклад, тих же "Кинджалів". Їх за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, близько 50.

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