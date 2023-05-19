Це випробування, – Гуменюк пояснила, чому росіяни обстрілюють Україну вночі

Російські окупанти продовжують свій ракетний терор, фактично щодня обстрілюючи територію України. Армія країни-агресорки продовжує тиснути на українців ночами.

Про те, чому ворог атакує саме вночі, – розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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За її словами, різниця між нічними та денними атаками все ж є. Зокрема і для наших сил ППО.

Ворог працює за схемою терориста. Для нього важливо ще й виснаження українського населення. Виснаження нічними та довготривалими атаками. Люди не сплять вночі, а на наступний день їм треба йти на роботу. Це випробування, зокрема й для нашої економіки, бо ракетні удари завдають по регіонах, які є глибшими і покликані забезпечувати можливість ЗСУ тримати оборону,

– наголосила Гуменюк.

Крім того, вночі нашій ППО трохи важче виявляти цілі, ніж це булоб вдень.

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