Будьте прокляті: люди плачуть біля розтрощеної багатоповерхівки у Дніпрі
Внаслідок російської ракетної атаки у Дніпрі був знищений під'їзд дев'ятиповерхового будинку. Внаслідок цього є багато постраждалих та, на жаль, загиблих.
Так, наразі відомо про щонайменше 60 поранених, серед яких двоє дітей, та 5 загиблих. Однак їхня кількість може зрости, адже за прописками там могли проживати до 200 осіб.
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На місці розбирають завали
Наразі на місці теракту і рятівники, і пересічні громадяни розбирають завали, щоб витягнути тих, хто міг опинитися у пастці. І всі як один сподіваються знайти саме живих мешканців будинку.
За що ти його занапастив? Ви сюди приїжджали до нас у міста. Ми вас сприймали як нормальних людей. Як нормальних родичів. Що ж ви зробили з моїм сином? Негідники! Я вас проклинаю до сьомого коліна,
– кричала мати поруч з завалами.
Мати плаче біля розтрощеного будинку: відео
На теракт відреагував президент
На жахливе влучання російської ракети у Дніпрі уже відреагували й в Офісі Президента, й сам Володимир Зеленський.
Вічна пам'ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло. Розбір завалів у Дніпрі триває. Усі служби працюють. Боремось за кожну людину, кожне життя,
– сказав глава держави.
Також він додав, що всіх причетних до цього терору обов'язково знайдуть і вони обов'язково понесуть максимальну відповідальність.
Ракетний обстріл Дніпра: коротко
- Під час масованої ракетної атаки по Україні країна-терористка близько 16 години влучила у житловий будинок у Дніпрі.
- За даними Валентина Резніченко, серед постраждалих дітей наймолодшій – лише три роки. Також з-під завалів будинку вже врятували понад 20 осіб.
- Однак за словами Володимира Зеленського, число загиблих, яких уже щонайменше 5, зростає з кожною годиною.