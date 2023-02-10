Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Харкова: є поранені та можливі проблеми зі світлом

Зранку 10 лютого Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок цього у низці областей прозвучали вибухи, а також є повідомлення про влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Таке влучання, зокрема, зафіксували й на Харківщині. Як повідомив мер Харкова, трапилося це близько 10 ранку.

Важливо Масований удар по Україні 10 лютого: де чути вибухи та працює ППО

Наслідки влучання

Внаслідок попадання по критичній інфраструктурі у місті можуть спостерігатися проблеми з комунальними послугами.

Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами,

– написав Ігор Терехов.

Також за словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару окупантів близько 10:30 ранку в Харківському районі поранення отримали 7 людей, двоє з яких у важкому стані. Однак за оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги кількість постраждалих зросла до 8 осіб.

Наразі поранених госпіталізували. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Куди ще поцілив ворог

На жаль, влучання по критичній інфраструктурі на Харківщині – не єдине під час 14 масованої ракетної атаки.

На жаль, маємо влучання на декількох об'єктах високовольтної інфраструктури в Східному та Західному, Південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях,

– заявили в Укренерго.

Через це для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми у компанії вжили необхідні превентивні заходи. Зокрема застосовуються аварійні відключення. Так, світло екстренно вимкнули в містах на Київщині, Житомирщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Сумщині.

Масований обстріл 10 лютого: коротко