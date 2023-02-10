Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Харкова: є поранені та можливі проблеми зі світлом
Джерело:Ігор Терехов
Зранку 10 лютого Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок цього у низці областей прозвучали вибухи, а також є повідомлення про влучання в об'єкти критичної інфраструктури.
Таке влучання, зокрема, зафіксували й на Харківщині. Як повідомив мер Харкова, трапилося це близько 10 ранку.
Важливо Масований удар по Україні 10 лютого: де чути вибухи та працює ППО
Наслідки влучання
Внаслідок попадання по критичній інфраструктурі у місті можуть спостерігатися проблеми з комунальними послугами.
Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами,
– написав Ігор Терехов.
Також за словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару окупантів близько 10:30 ранку в Харківському районі поранення отримали 7 людей, двоє з яких у важкому стані. Однак за оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги кількість постраждалих зросла до 8 осіб.
Наразі поранених госпіталізували. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
Куди ще поцілив ворог
На жаль, влучання по критичній інфраструктурі на Харківщині – не єдине під час 14 масованої ракетної атаки.
На жаль, маємо влучання на декількох об'єктах високовольтної інфраструктури в Східному та Західному, Південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях,
– заявили в Укренерго.
Через це для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми у компанії вжили необхідні превентивні заходи. Зокрема застосовуються аварійні відключення. Так, світло екстренно вимкнули в містах на Київщині, Житомирщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Сумщині.
Масований обстріл 10 лютого: коротко
- Сирени, що сповіщають про повітряну загрозу, почали лунати близько 8:30 ранку. Невдовзі після цього почали лунати вибухи.
- У низці областей повідомили про роботу ППО, однак, на жаль, є влучання.
- Зазначимо, що за декілька годин до 14 масованої ракетної атаки країна-терористка також обстріляла Запоріжжя, що стало наймасованішою атакою на місто за всю війну. Там лише за одну годину зафіксували 17 прильотів.